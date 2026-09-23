Tunisie: Nabeul - Démarrage des travaux d'aménagement de la corniche de la ville de Korba

Les travaux d'aménagement de la corniche de la ville de Korba (gouvernorat de Nabeul) ont démarré pour un coût estimé à 1,350 million de dinars et une durée de travaux qui s'étalerait sur une six mois.

D'autres projets sont également programmés, notamment la modernisation du réseau routier, moyennant une enveloppe de 3,5 millions de dinars, l'extension du réseau d'éclairage public pour un coût de 385 mille dinars, ainsi que l'aménagement du marché municipal (300 mille dinars) et de l'abattoir municipal (200 mille dinars), selon la municipalité de Korba.

Par ailleurs, 26 projets, d'une valeur globale de 16,450 millions de dinars, lancés entre 2016 et 2025, sont actuellement en cours de réalisation.