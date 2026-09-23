Tunisie: Port en eaux profondes d'Enfidha - Les études techniques seront mises à jour dans trois mois

La Tunisie, qui oeuvre à devenir un pôle logistique régional en Méditerranée et une porte d'accès au marché africain, est penchée sur la modernisation du secteur du transport maritime et de ses infrastructures portuaires, a indiqué le ministre des Transports, Rachid Amri.

Intervenant lors des « Seaports Days » (Les Journées des ports maritimes) qui se tiennent, les 22 et 23 septembre, à Gammarth, Amri a souligné que cette démarche s'inscrit dans le cadre du respect des normes internationales en matière de sécurité et de sûreté maritimes, de protection de l'environnement marin et de développement durable. Elle porte notamment sur un programme de développement des infrastructures portuaires, comprenant la réalisation d'un port en eaux profondes et d'une zone de services logistiques de plus de 2000 hectares, ainsi que le renforcement de leur connexion aux réseaux ferroviaire et autoroutier.

Il a fait savoir dans ce cadre que les études techniques du port en eaux profondes d'Enfidha seront mises à jour au cours des trois prochains mois afin de favoriser la concrétisation du projet.

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Parallèlement, la Tunisie a engagé la restructuration de sa flotte maritime nationale, à travers la modernisation des navires existants, et la programmation de l'acquisition d'autres répondant aux normes du transport maritime propre (« Green Shipping »), a-t-il rappelé.

Et d'ajouter que le pays oeuvre à hisser l'efficacité et l'organisation de son système logistique afin de contribuer au renforcement de la compétitivité de l'économie nationale et à son intégration dans les chaînes de valeur mondiales, et ce, via la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel, l'organisation des métiers de la logistique et le développement des compétences dans ce domaine.

Il a toutefois, rappelé des mutations, rapides et sans précédent, au niveau des aéroports dont des avancées technologiques et une évolution des modes d'exploitation et de manutention des marchandises. Ces transformations, a-t-il expliqué, font émerger de nouveaux défis à savoir l'accélération de la transition écologique et de la transformation numérique en plus du recours à l'intelligence artificielle, et le renforcement de la sécurité des ports et de leur résilience face aux risques et aux activités illicites.

Ceci, nécessite des approches prospectives et des solutions innovantes, la complémentarité entre les différents acteurs, ainsi que le renforcement de l'action collective et de la coopération, a-t-il préconisé.

Il a fait savoir, à ce propos, que dans le cadre de cette perspective, l'État tunisien accorde une importance majeure au renforcement de la coopération internationale avec les pays amis, notamment les États-Unis, ainsi qu'à la promotion des investissements dans le secteur du transport maritime et des ports.

La Tunisie entend, dans ce cadre, s'ouvrir aux expertises et aux expériences pionnières à l'échelle internationale, encourager la mise en place de partenariats fructueux entre les acteurs tunisiens et leurs homologues étrangers et tirer parti des compétences nationales dans ce domaine, a-t-il encore indiqué.

De son côté, l"ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi a rappelé que « Les Journées Des Ports Maritimes », réunissent des entreprises américaines de premier plan et des responsables tunisiens du secteur portuaire et des infrastructures maritimes dans le cadre d'un dialogue axé sur des résultats concrets et sur la vision de la Tunisie pour son avenir.

Aussi des entreprises américaines de premier plan spécialisées dans les infrastructures maritimes, la sécurité portuaire, les technologies opérationnelles et la cybersécurité sont au rendez-vous afin d'explorer de nouvelles opportunités commerciales dans le secteur maritime tunisien.

Ces journées, a-t-il ajouté, témoignent de l'engagement continu des États-Unis à soutenir des ports sûrs, efficaces et connectés en Tunisie, une priorité économique et de sécurité nationale partagée par les deux pays. Et d'ajouter que « Les ports tunisiens sont la porte d'entrée vers l'avenir du pays », soulignant que « les entreprises américaines sont prêtes à jouer leur rôle pour contribuer à rendre cet avenir prometteur ».

« Les entreprises américaines sont des leaders mondiaux dans les domaines des infrastructures maritimes, de la sécurité portuaire et des technologies assurant ainsi la qualité, la transparence et le respect dans chaque projets », a-t-il appuyé.

Les « Seaports Days » (Les Journées des ports maritimes) qui se tiennent, les 22 et 23 septembre, à l'initiative de l'ambassade des Etats-Unis en Tunisie, réunissent des experts du secteur privé américain, des représentants d'institutions financières américaines et internationales, ainsi que des responsables tunisiens et des acteurs du secteur maritime.

Y prennent part plusieurs responsables et représentants d'organismes tunisiens intervenant dans le transport maritime et les activités portuaires, dont la Direction générale du transport maritime au ministère des Transports, l'Office de la Marine marchande et des Ports (OMMP), la Société du Port d'Enfidha (SPE), la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) et la Société Tunisienne d'Acconage et de Manutention (STAM).

L'objectif est de renforcer les liens, entre les secteurs public et privé américains et tunisiens, et présenter l'expertise et les solutions américaines dans plusieurs domaines, notamment la construction et la modernisation des ports, les technologies d'inspection et de sécurité, la numérisation des ports intelligents, ainsi que les mécanismes de financement des projets d'infrastructures et de renouvellement de la flotte maritime. Ce rendez-vous permettra également d'examiner les moyens d'élargir la coopération commerciale et de consolider les investissements entre les Etats-Unis et la Tunisie dans les secteurs portuaire et maritime, en mettant en relation les acteurs tunisiens concernés avec des entreprises, des experts et des institutions financières américaines et internationales.