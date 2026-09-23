Angola: Le gouvernement angolais interdit l'importation et la commercialisation de plastiques ultralégers

Luanda — L'importation, la production et la commercialisation de divers produits en plastique à usage unique sont désormais interdites en Angola, à partir de ce mardi 22 septembre, dans le cadre des mesures visant à réduire et à éliminer progressivement l'utilisation des plastiques.

Dans cette première phase, sont notamment interdits les cotons-tiges et les pailles à tige en plastique, les agitateurs de boissons en plastique ainsi que les sacs en plastique à base de polymères d'une épaisseur inférieure à 50 microns.

Cette mesure inclut les sacs en plastique ultralégers et s'inscrit dans le Plan d'action national pour l'élimination progressive des plastiques à usage unique (PLANEPP 2025-2027), approuvé par le Décret présidentiel n° 122/25 du 29 mai.

Lors d'une conférence de presse, le secrétaire d'État à l'Environnement, Iury Santos, a précisé que la mesure concernant les sacs en plastique ne signifie pas l'élimination des sacs utilisés pour le conditionnement des déchets, mais impose une épaisseur minimale de 50 microns afin d'en favoriser la réutilisation.

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Le responsable a également indiqué que l'acquisition, la commercialisation et l'utilisation de produits et de matériaux en plastique à usage unique sont interdites sur les plages, dans les zones de conservation, dans les sites classés au patrimoine culturel ou naturel de l'humanité ainsi que dans les musées.

Selon le secrétaire d'État, des exceptions sont prévues pour des secteurs jugés critiques, tels que la santé, le pétrole, la pêche, l'agriculture et les produits d'hygiène personnelle, ainsi que pour certains emballages biodégradables et ceux destinés au transport de denrées alimentaires, lorsque leur utilisation est justifiée par des impératifs d'hygiène et de sécurité alimentaire.

Iury Santos a rappelé que l'Angola génère quotidiennement plus de 19 000 tonnes de déchets, dont 24 % sont constitués de plastique, soit l'équivalent de plus de 4 500 tonnes par jour.

La mise en oeuvre du PLANEPP vise à réduire la pollution plastique et à encourager l'adoption d'alternatives réutilisables, recyclables et plus durables sur le plan environnemental, en impliquant les producteurs, les importateurs, les commerçants et les consommateurs, a-t-il précisé.