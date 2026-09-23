Angola: L'AIPEX enregistre 383 projets évalués à 14,6 milliards de dollars

Luanda — L'Agence d'Investissement Privé et Promotion des Exportations (AIPEX) a enregistré, entre 2022 et 2025, 383 projets d'investissement privé évalués à 14,6 milliards de dollars, a annoncé ce mardi à Luanda, le président du Conseil d'administration de cette institution, Arlindo das Chagas Rangel.

Lors de la 4e édition du « Angola Economic Forum » sur le thème « Diplomatie économique et Attraction des investissements directs étrangers », le directeur a indiqué que 79 % du montant total approuvé est concentré dans le secteur de l'industrie, pour une valeur équivalente à 10 milliards de dollars.

Ensuite, viennent les secteurs de l'agriculture, des services, de l'énergie, de l'hôtellerie et du tourisme, avec un impact significatif dans la dynamisation du tissu productif national au cours de ces trois dernières années, a-t-il indiqué.

Selon Arlindo Rangel, sur les 383 projets enregistrés, 108 sont déjà opérationnels et 185 en cours d'exécution, ce qui représente un taux global de réalisation de 75 %.

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En termes d'impact social et de création d'emplois, il a informé que le portefeuille prévoyait 101 000 nouveaux emplois, dont 25 000 ont déjà été créés.

Le responsable a précisé que le délai moyen de création d'un projet privé est de trois ans, ce délai varie selon sa taille et sa complexité.

Selon lui, le volume des investissements levés résulte de la diplomatie économique du pays, désignant la Chine, les Émirats Arabes Unis et Singapour comme principales sources d'investisseurs, ce qui montre la diversification des partenaires internationaux en Angola.

À cet effet, il a souligné que l'amélioration continue des infrastructures de base, telles que les routes, l'approvisionnement en eau, l'électricité et les réseaux de transport, associées au pragmatisme des entrepreneurs, avait joué un rôle déterminant dans l'attraction de capitaux privés.

« Si nos conditions agricoles et d'infrastructures sont pleinement opérationnelles, les investisseurs vont prendre leurs décisions de manière plus rapide et naturelle », a-t-il estimé.

La 4e édition de la plateforme Angola Economic Forum 2026 se déroule représente un espace de réflexion économique sur le pays et rassemble décideurs politiques, institutions multilatérales, secteur privé, monde universitaire, corps diplomatique et société civile.

Pendant quatre jours, le Forum va aborder des sujets tels que le positionnement international d'Angola dans le contexte de la diplomatie économique, l'intégration régionale et le tourisme comme moteur de diversification économique nationale.

L'agenda de travail contient également des thèmes tels que « Diplomatie économique et attraction des investissements directs étrangers en Angola » et « Angola et États-Unis : investissements, minéraux critiques et corridors stratégiques ».