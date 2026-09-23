Angola: Plus de six millions d'enfants bénéficieront de repas scolaires cette année

Luanda — Quelque 6 928 932 enfants devraient bénéficier du Programme d'alimentation scolaire au cours de l'année scolaire 2026-2027, a annoncé ce mardi à Luanda le secrétaire d'État à l'Éducation préscolaire et à l'Enseignement primaire, Pacheco Francisco.

Selon le responsable, qui s'exprimait devant la presse au sujet des avantages dont bénéficieront les élèves cette année, il était prévu l'an dernier de fournir des repas à 5 428 143 enfants ; toutefois, pour diverses raisons, seules 3 460 996 personnes ont finalement bénéficié du programme.

Pour la nouvelle année scolaire, il a identifié comme défi majeur la nécessité de surmonter les contraintes rencontrées précédemment et de garantir que le programme atteigne le plus grand nombre d'enfants possible.

Il a expliqué que l'alimentation scolaire vise à stimuler la production locale et à renforcer l'agriculture familiale ; à ce titre, il a appelé les parents et les tuteurs à participer au contrôle de la qualité et de la distribution des repas dans les écoles.

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Pacheco Francisco a précisé que le pays compte actuellement 12 408 écoles, un chiffre appelé à évoluer grâce à la construction en cours d'au moins 500 nouveaux établissements.

Concernant les manuels scolaires, environ 24,5 millions d'exemplaires ont déjà été distribués cette année, a révélé Pacheco Francisco, ajoutant que la distribution se poursuit malgré les difficultés rencontrées par les imprimeries, notamment pour l'importation de matières premières.

Il a ajouté que l'objectif est de livrer 48 millions de manuels d'ici novembre, conformément au contrat, si le processus se déroule comme prévu.