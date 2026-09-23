Afrique: Le pays doit tirer parti de sa position géographique pour attirer des investissements - Diplomate

Luanda — L'ambassadeur d'Angola aux États-Unis, Agostinho Van-Dúnem, a déclaré ce mardi que le pays devait profiter de sa position géographique, ses ressources naturelles et le potentiel du Corridor de Lobito pour attirer des investissements susceptibles de renforcer la production nationale.

Intervenant en ligne lors de la 4e édition de l'« Angola Economic Forum », le diplomate a souligné que cette stratégie favoriserait également l'intégration économique régionale.

Il a insisté sur la nécessité pour l'Angola de suivre les transformations de l'économie mondiale, marquée par la fragmentation des chaînes d'approvisionnement, les mutations technologiques et le poids stratégique croissant de l'énergie et des minéraux critiques.

L'ambassadeur a mis en avant le fait que ce nouveau contexte international offre à l'Afrique l'opportunité de ne plus être perçue uniquement comme un fournisseur de matières premières, mais de s'affirmer comme un espace de production, d'industrialisation et d'intégration régionale.

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Selon Agostinho Van-Dúnem, la priorité pour l'Angola doit consister à nouer des partenariats permettant de transformer ses atouts stratégiques en capacités productives, avec des retombées positives en matière de création d'emplois, de transfert de technologies, de formation des cadres et de participation des entreprises nationales aux chaînes de valeur.

De son côté, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Angola, Shannon Cazeau, a souligné que le partenariat de longue date entre les deux pays reposait sur le respect mutuel, la coopération stratégique et un engagement en faveur d'un développement économique partagé.

Shannon Cazeau a souligné que ce partenariat connaît une dynamique de croissance, générant de la prospérité tant pour l'Angola que pour les États-Unis.

Elle a mis en avant le fait que les entreprises américaines du secteur pétrolier et gazier apportent innovation, formation et emplois aux Angolais, tout en continuant à soutenir les efforts de l'Angola pour développer son secteur énergétique.

Les diplomates ont participé à une table ronde intitulée « Angola - États-Unis : Investissement, minéraux critiques et corridors stratégiques », dans le cadre de la 4e édition de l'« Angola Economic Forum ».

L'événement, qui se déroule du 22 au 25 septembre, aborde des thèmes tels que le positionnement international de l'Angola dans le contexte de la diplomatie économique, l'intégration régionale et le rôle du tourisme comme moteur de la diversification économique nationale.