Angola: Le MED et le SINPROF reprennent les négociations mercredi

Luanda — Le Ministère de l'Éducation (MED) et le Syndicat des enseignants (SINPROF) reprennent, mercredi (23), les négociations concernant le cahier de revendications à l'origine de la grève des enseignants, a déclaré ce mardi à Luanda le directeur de l'Institut national de formation des cadres de l'éducation (INFQE), Caetano Domingos.

En tant que porte-parole du MED pour les négociations avec le SINPROF, Caetano Domingos a assuré que le gouvernement maintient l'engagement pris dans l'accord paraphé le 8 janvier 2026 et a appelé au dialogue pour trouver une solution permettant de lever la grève, lancée lundi dans tout le pays.

Selon le responsable, dans le cadre du respect des engagements pris, 53 755 agents de l'éducation, couvrant la période de 2016 à 2020, ont été validés par le gouvernement via le Ministère des Finances ; la mise à jour de la situation administrative de 27 334 d'entre eux a déjà été effectuée pour le mois d'octobre.

Caetano Domingos a expliqué que les autres agents concernés, relevant des années 2019 et 2020, pourraient être intégrés au cours du premier trimestre 2027, dans le cadre du processus de mise à jour des carrières.

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Le porte-parole du MED a également souligné l'injection de plus de 150 milliards de kwanzas dans le budget des écoles, dont 47,7 milliards ont déjà été débloqués.

Parmi les mesures mentionnées figure l'octroi, pour la première fois, d'un budget aux écoles primaires ; le responsable a qualifié cette mesure de nouveauté découlant du processus de mise en oeuvre des engagements pris.

Concernant le treizième mois, l'une des revendications présentées par les enseignants, Caetano Domingos a assuré que le paiement serait effectué en totalité, et non de manière échelonnée.

Quant à la situation des enseignants assurant des lourdes charges de travail, il a indiqué qu'un processus de réorganisation du concours externe de recrutement de 9 000 agents est en cours, l'objectif étant de réduire la charge horaire des enseignants dépassant les limites établies.

En matière de manuels scolaires, le responsable a annoncé que 27 millions d'ouvrages avaient déjà été distribués et que plus de 48 millions d'exemplaires étaient en stock pour une distribution ultérieure.

S'appuyant sur les mesures présentées, Caetano Domingos a affirmé que le taux de respect des engagements pris par le gouvernement dépassait 80 % et a plaidé pour la poursuite des négociations entre les parties.

Sur la base de faits concrets observés en septembre 2026, le gouvernement démontre le respect rigoureux des engagements pris dans l'accord de janvier, réfutant ainsi l'idée d'un manquement à ces engagements qui justifierait la grève.

La preuve la plus tangible réside dans la régularisation de la masse salariale la plus importante du secteur : sur les 53 755 agents de l'éducation prévus, 50 549 candidats ont déjà été validés ; le Ministère des Finances a garanti la couverture budgétaire et le paiement correspondant aux nouvelles catégories est programmé pour octobre 2026 (pour les recrutements de 2017-2018) et pour le premier trimestre 2027 (pour ceux de 2019-2020).

Outre ce pilier central, l'exécutif a injecté 150 milliards de kwanzas dans le budget des établissements scolaires -- dont environ 47,7 milliards ont déjà été décaissés -- et a procédé au versement du treizième mois en une seule fois.

Concernant les questions structurelles, une solution législative définitive est en cours d'élaboration pour l'indemnité de vacances dans le cadre de la réforme de l'IRPS, tandis que le dialogue reste ouvert sur l'indemnité d'examen ; parallèlement, 8 000 nouveaux enseignants sont recrutés pour alléger la charge de travail et la distribution des manuels scolaires est renforcée (15 millions d'exemplaires déjà livrés sur un stock de 40 millions).

La grève des enseignants a débuté lundi dans tout le pays ; le syndicat SINPROF réclame, entre autres, le respect des engagements figurant dans le cahier de revendications ainsi que la revalorisation des carrières enseignantes.