Angola: Plus de deux millions de citoyens angolais mettent à jour leurs données électorales

Malanje — Dans tout le pays, 2,5 millions de citoyens angolais âgés de plus de 18 ans ont déjà mis à jour leurs données dans le cadre du processus d'enregistrement électoral officieux, en cours depuis le mois de juin dernier.

Cette information a été révélée à Malanje par le directeur national de l'enregistrement électoral officieux, Pascoal Santana, à l'issue d'une visite du ministre de l'Administration du territoire, Daniel Félix Neto, visant à évaluer l'avancement du processus dans cette région du nord de l'Angola.

Selon le directeur, des dispositions techniques et matérielles sont actuellement prises pour permettre, dans les prochains jours, la mise en service des guichets uniques de service au public (BUAP, sigle en portugais) dans les communes.

Il a précisé qu'outre les services fixes, des équipes mobiles de saisie de données interviennent en priorité dans les zones difficiles d'accès.

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Concernant la province de Malanje, il a souligné que l'objectif quotidien fixé est atteint, alors que plus de 112 000 citoyens ont déjà mis à jour leurs données électorales.

Il a indiqué que, sur les 56 guichets prévus pour Malanje, 26 sont déjà installés dans les chefs-lieux des municipalités.

Par ailleurs, le directeur a souligné que le processus de mise à jour des données électorales et les actions de mobilisation à Malanje sont désormais renforcés grâce à la remise de 54 véhicules : 27 sont destinés aux administrations municipales, suite au nouveau découpage politico-administratif, et les autres serviront à renforcer la flotte des BUAP.

Le ministre de l'Administration du territoire, Daniel Félix Neto, a effectué une visite de travail de quelques heures à Malanje, durant laquelle il a évalué le fonctionnement des guichets uniques de service au public (BUAP) dans les municipalités de Cacuso, Calandula et Quéssua.