Angola: Le ministre de la Défense nationale visite des services déconcentrés à Huíla

Lubango — Le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants et vétérans de la Patrie, Lúcio Amaral, a pris connaissance, ce mardi à Lubango, du fonctionnement des services placés sous la tutelle de son ministère et a échangé avec le personnel dans le cadre de sa visite à Huíla.

Il s'agit des délégations provinciales chargées des Anciens combattants et vétérans de la patrie ainsi que de l'Institut de sécurité sociale des Forces armées angolaises dans la province de Huíla.

En dressant le bilan de la visite, le secrétaire d'État aux Anciens combattants et vétérans de la patrie, Artur Valente de Oliveira, a indiqué que la délégation ministérielle avait relevé certains problèmes, notamment concernant l'état des locaux où siège la Délégation provinciale des Anciens combattants et vétérans de la patrie.

Actuellement, cette institution partage ses locaux avec le Bureau provincial de l'action sociale, de la famille et de l'égalité des genres.

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Face à cette situation, il a ajouté que le ministre s'était engagé à ce que le secteur oeuvre à résoudre ce problème d'infrastructures à court terme, afin d'assurer la dignité des bénéficiaires et d'améliorer les conditions de travail du personnel.

Toutefois, selon le responsable, le ministre Lúcio Amaral a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des installations et au niveau de qualification du personnel technique chargé d'accueillir les usagers à la délégation provinciale de l'Institut de sécurité sociale des Forces armées angolaises dans la province de Huíla, où il s'était également rendu.

La visite du ministre à Huíla a débuté samedi 19 ; accompagné de son homologue namibien, il a évalué l'état d'avancement des travaux du Mémorial de Cassinga (Jamba Mineira), du complexe scolaire n° 32 de la localité de Luyovo -- baptisé « Peter Eneas Nanyemba » -- et du cimetière dédié à la mémoire des combattants tombés durant la guerre de libération de la Namibie (Lubango).

Ce mercredi se tient la réunion finale des ministres des deux pays, visant à prendre des décisions concernant l'ensemble des travaux réalisés jusqu'à présent, notamment les inspections techniques effectuées au Parc mémorial de Cassinga, dont l'inauguration est prévue prochainement.