Afrique: Le pays vise une place en demi-finale de la COSAFA

Luanda — L'Angola affronte le Lesotho ce mercredi à Maputo, lors de la troisième journée du groupe B de la Coupe COSAFA des moins de 20 ans, qui se déroule au Mozambique.

La sélection nationale, actuellement deuxième du groupe avec trois points, aborde ce dernier match de la phase de poules en sachant que seule une victoire lui permettra de rester en course pour une place en demi-finale.

Le coup d'envoi est prévu à 11 heures locales (10 heures en Angola) au stade de Zimpeto ; toutefois, même en cas de victoire, l'équipe angolaise dépendra des résultats d'autres matchs pour se qualifier.

Dans le même groupe, l'Afrique du Sud affronte l'Eswatini.

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L'Angola est à égalité de points avec l'Eswatini, mais possède une meilleure différence de buts : quatre marqués et deux encaissés (différence de +2), contre trois marqués et six encaissés pour l'Eswatini (différence de -3).

Par ailleurs, les sélections du Mozambique et des Seychelles (toutes deux du groupe A) ainsi que celle du Malawi (groupe C) comptent également trois points et peuvent encore se qualifier ; les Angolais sont donc contraints de l'emporter tout en espérant que ces équipes ne gagnent pas leurs matchs respectifs lors de la troisième journée.

La Namibie est en tête du groupe A, tandis que l'Afrique du Sud et la Zambie occupent respectivement la première place des groupes B et C, toutes avec six points.

Le tournoi réunit 12 sélections ; les premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur deuxième du classement général se qualifient pour les demi-finales.

Les matchs du groupe A se jouent ce mardi : Namibie-Seychelles et Mozambique-Maurice.

Lundi, dans le groupe B, l'Angola s'est incliné 0-2 face à l'Afrique du Sud et l'Eswatini a battu le Lesotho 3-2, tandis que dans le groupe C, la Zambie a vaincu les Comores 3-0, score sur lequel le Malawi a également battu le Botswana.

L'Afrique du Sud est le tenant du titre.