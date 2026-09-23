Tunisie: Météo - Pluie et risque d'orage dans plusieurs régions

23 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

L'Institut national de la météorologie (INM) prévoit, pour ce mercredi 23 septembre 2026, un temps partiellement nuageux en Tunisie, avec des passages nuageux plus abondants dans plusieurs régions.

Des pluies éparses sont attendues sur les régions côtières. Elles pourront être temporairement orageuses sur l'extrême sud-est, puis concerner le Sud, les hauteurs du Centre-Ouest ainsi que le Cap Bon.

Le vent soufflera du secteur nord sur le Nord et du secteur est sur le Centre et le Sud, avec une intensité faible à modérée.

La mer sera peu agitée.

Les températures resteront stables.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.