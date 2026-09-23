Tunisie: Météo - Pluie et risque d'orage dans plusieurs régions

L'Institut national de la météorologie (INM) prévoit, pour ce mercredi 23 septembre 2026, un temps partiellement nuageux en Tunisie, avec des passages nuageux plus abondants dans plusieurs régions.

Des pluies éparses sont attendues sur les régions côtières. Elles pourront être temporairement orageuses sur l'extrême sud-est, puis concerner le Sud, les hauteurs du Centre-Ouest ainsi que le Cap Bon.

Le vent soufflera du secteur nord sur le Nord et du secteur est sur le Centre et le Sud, avec une intensité faible à modérée.

La mer sera peu agitée.

Les températures resteront stables.