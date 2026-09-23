Sénégal: Le Faise engrange 250 millions de FCfa

Une enveloppe de 250 millions de FCfa vient d'être allouée au Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur (Faise). Ce montant provient du recouvrement d'une partie des financements accordés par l'institution.

Le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur (Faise) vient de franchir un cap historique dans le recouvrement de ses créances. Selon un document dont copie nous est parvenue, « le Trésor-Paierie pour l'Étranger vient de notifier au Fonds un recouvrement de 250 millions de FCfa crédités sur son compte de dépôt ». D'après cette source, ce résultat constitue une étape majeure dans la dynamique engagée par la structure.

« Sous l'impulsion de son administrateur, Khouraïchi Thiam, le Faise mène depuis 2025 une vaste campagne de recouvrement des financements octroyés à la diaspora, à travers l'initiative « Lepto, Fayto ».

Cette campagne cible les bénéficiaires établis au Sénégal ainsi que dans les 45 pays d'intervention du Fonds », ajoute la même source. Créée en 2008, l'institution a financé 941 projets pour plus de 4,4 milliards de FCfa. À ce bilan s'ajoutent plus de 8000 projets de femmes soutenus à hauteur de 5,2 milliards de FCfa via le Financement des femmes de la diaspora (Ffd).

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Au-delà du simple recouvrement, l'enjeu fondamental reste l'alimentation du fonds revolving. Les ressources récupérées seront réinjectées dans l'économie de la diaspora à travers de nouveaux financements destinés aux Sénégalaises et Sénégalais de l'extérieur. Une démarche vertueuse qui vise à consolider un mécanisme durable et renouvelable. Avec ce résultat, « le Faise entend ainsi renforcer la culture du remboursement et inscrire le financement de la diaspora dans une logique de responsabilité, de pérennisation des ressources et d'impact économique », précise le communiqué.