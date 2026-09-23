Sénégal: Code du Sport - Le ministère lance deux jours de travail sur les décrets d'application

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a lancé, ce 22 septembre 2026 au Salon d'honneur du stade Léopold Sédar Senghor, un atelier consacré à l'harmonisation des projets de décrets nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 2026-11 du 21 mai 2026 instituant le Code du Sport. Les travaux se dérouleront sur deux jours, jusqu'au mercredi 23 septembre.

Cette rencontre représente une étape clé dans l'application concrète du nouveau Code et dans la refonte du cadre légal encadrant le sport au Sénégal.

Plusieurs acteurs y prennent part : des cadres du ministère, des experts du secteur, des personnes ressources, ainsi que des délégués des fédérations, des groupements sportifs et du mouvement associatif. Les échanges portent sur plusieurs textes réglementaires majeurs, notamment ceux relatifs au statut des associations sportives, à l'encadrement de la pratique sportive, au transfert de compétences vers les fédérations, au fonctionnement du Fonds National de Développement du Sport (FNDS), ainsi qu'au statut réservé aux sportifs de haut niveau.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de son discours d'ouverture, la ministre Djirèye Clotilde Coly a mis en avant la portée de cette réforme, affirmant qu'elle rénove en profondeur les règles juridiques du secteur pour les mettre en phase avec les évolutions du sport contemporain, en lien avec les objectifs de la vision Sénégal 2050. Elle a insisté sur le fait que ce chantier, mené collectivement, devra continuer à s'appuyer sur une large concertation afin que les nouveaux textes soient appliqués efficacement.