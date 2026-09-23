Sénégal: Ngagne Demba Thiam - « Des joueurs comme Lamine Camara, Jackson m'aident à m'intégrer »

Un nouveau visage en sélection. Ngagne Demba Thiam, portier de Monza, a été appelé pour la première fois avec les Lions du Sénégal. Le gardien de 28 ans affiche sa fierté.

Ngagne Demba Thiam vit un rêve éveillé. À 28 ans, le portier de Monza a été appelé pour la première liste de Patrick Vieira pour affronter le Mozambique et l'Éthiopie en qualification pour la CAN 2027 (25 et 29 septembre), puis les Comores en amical (04 octobre). Une fierté pour le joueur qui évolue en Italie depuis 2017.

Pour les médias de la Fédération sénégalaise de football, Ngagne Demba Thiam est revenu sur cette première, mais aussi sur son intégration. « Mon intégration se passe bien ! Je connaissais déjà Kalidou Koulibaly et d'ailleurs, c'est lui que j'ai appelé en premier quand j'ai reçu ma sélection. On s'est connus quand il était à Naples. Depuis mon arrivée, des joueurs comme Lamine Camara, Jackson m'aident à m'intégrer et on est dans une bonne ambiance ».

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Ngagne Demba Thiam a ensuite évoqué le nouveau sélectionneur Patrick Vieira. « J'ai discuté avec le coach, nous avons parlé italien du fait qu'il est passé par l'Inter Milan. Tous les deux, nous communiquons en italien puisque mon français est maintenant terrible, on s'entend bien. Je me sens un peu italien aussi avec toutes ces années que j'ai passées là-bas. Je fais un coucou à la communauté sénégalaise en Italie, qu'elle nous porte en prières parce que nous sommes là pour défendre le Sénégal ».

Avec la retraite internationale d'Edouard Mendy et l'arrivée d'un nouveau sélectionneur, les cartes sont redistribuées dans les cages. Ngagne Demba Thiam pourrait donc en profiter pour gratter une place.