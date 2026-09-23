Togo: L'ODEF part en quête des meilleures semences forestières

23 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

L'Office de développement et d'exploitation des forêts (ODEF) intensifie ses recherches sur les ressources semencières forestières, en appui à l'objectif national de planter un milliard d'arbres d'ici 2030.

Une mission de prospection a débuté dans les régions des Plateaux (Est et Ouest) et de la Kara.

Conduite par le Département de la recherche forestière de l'ODEF, elle a permis d'identifier et de géolocaliser des arbres semenciers de plusieurs essences, dont le Cola gigantea, le Terminalia superba, l'Acacia auriculiformis, l'Anogeissus leiocarpus, le Vitellaria paradoxa (karité), le Khaya senegalensis et le Cedrela odorata.

Selon Komi Anthe, directeur général de l'ODEF, l'opération vise à repérer des porte-graines de qualité, à enregistrer leurs coordonnées géographiques, à déterminer les périodes optimales de récolte et à établir une cartographie complète des semenciers.

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Les données collectées doivent permettre de mieux planifier la récolte des graines, d'approfondir la connaissance du patrimoine semencier forestier togolais, et d'alimenter les activités de recherche, de reboisement et de restauration des écosystèmes.

Cette démarche s'inscrit dans une volonté plus large de renforcer la qualité du matériel végétal utilisé dans les programmes de reboisement. Créé en janvier 2026, le Centre national de semences forestières (CNSF) est chargé de prospecter les aires naturelles, de certifier les semences et d'identifier les espèces les mieux adaptées aux conditions locales.

Le CNSF doit ainsi recenser les arbres indigènes les plus robustes afin d'en collecter et d'en multiplier les semences, tout en évaluant certaines espèces exotiques présentant un intérêt pour le pays, notamment celles offrant une meilleure résistance ou une croissance plus rapide selon les usages visés.

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