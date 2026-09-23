Togo: Le pays avance vers sa future centrale thermique bifuel

Le gouvernement a fait le point mardi sur l'état d'avancement du processus devant aboutir à la construction d'une nouvelle centrale thermique bifuel de 120 MW, avec l'appui financier de la Banque mondiale.

La centrale reposera sur des groupes moteurs bicombustibles fonctionnant principalement au gaz naturel, avec un combustible liquide en appoint.

Selon le ministère délégué chargé de l'Énergie, cet ouvrage répond au besoin de renforcer la capacité pilotable du système électrique national, alors que la demande continue de progresser. « Au premier trimestre 2026, la pointe de consommation était estimée à 360 MW, avec une croissance d'environ 10 % par an. La nouvelle centrale apportera une capacité mobilisable en fonction des besoins du réseau, notamment pendant les périodes de forte demande », indique le ministère.

Les autorités assurent que le processus de sélection de l'entreprise prestataire suit son cours, avec la tenue d'une réunion de mobilisation anticipée du marché (Early Market Engagement, EME).

Selon le calendrier indicatif, le lancement de la procédure de sélection est envisagé au quatrième trimestre 2026.