Sénégal: Des centrales syndicales réclament la limitation des CDD renouvelables à deux ans

Diourbel — Le Front syndical pour la défense des travailleurs (FSDT), regroupant 12 centrales syndicales, a réaffirmé, mardi, à Diourbel (centre) , lors d'une conférence publique régionale d'échanges avec les bases syndicales, ses revendications relatives à l'emploi, aux conditions de travail et au respect des engagements pris par le gouvernement.

Au coeur des préoccupations soulevées figure la durée des contrats à durée déterminée (CDD).

"Les quatre ans de CDD renouvelable, c'est une exagération. Le travailleur doit faire maximum deux ans de travail à durée déterminée et accéder au travail à durée indéterminée", a déclaré Élimane Diouf , secrétaire général de la confédération des syndicats autonomes du Sénégal ( CSA).

Les responsables syndicaux ont également dénoncé la non-application, selon eux, de plusieurs engagements contenus dans le pacte social signé avec le gouvernement.

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Ils réclament notamment la réintégration des travailleurs licenciés, l'application des accords sectoriels, la généralisation de l'indemnité de logement et l'amélioration du pouvoir d'achat.

"Le FSDT va lutter pour la réintégration de tous les travailleurs licenciés. Nous n'allons pas céder tant qu'ils ne sont pas réintégrés", a déclaré Diaga Diop, secrétaire général adjoint de la CNTS.

Élimane Diouf, secrétaire de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, a indiqué que la conférence vise à "voir les difficultés des travailleurs et les perspectives".

Il a rappelé qu'un second préavis de grève a été déposé en mars 2026, notamment pour exiger l'application des engagements du pacte et des accords conclus avec les différents secteurs.

Le FSDT conteste également la méthode suivie dans la réforme du Code du travail et du Code de la sécurité sociale, estimant qu'elle doit faire l'objet d'une concertation approfondie avec les organisations syndicales.

Le Front a annoncé une grève générale de 72 heures les 21, 22 et 23 octobre 2026, tout en affirmant rester à l'écoute du gouvernement.

La tournée régionale doit permettre de recueillir les préoccupations des travailleurs et de renforcer la mobilisation à la base.