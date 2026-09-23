Sénégal: Le pays invité à participer au Salon de l'investissement agricole et de la technologie de Tunis

Dakar — Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Al Nafti, a réitéré mardi à New York l'invite faite au Sénégal de prendre part au Salon de l'investissement agricole et de la technologie (SIAT) prévu du 28 au 31 octobre 2026 à Tunis, a indiqué la diplomatie sénégalaise.

Le chef de la diplomatie tunisienne a réaffirmé cette invitation à son homologue sénégalais, Cheikh Niang, lors d'une rencontre tenue dans la foulée de l'ouverture du débat général de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies.

"Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Sénégal et la Tunisie, avec un intérêt particulier pour plusieurs secteurs, notamment le numérique, l'intelligence artificielle, le tourisme médical et l'agro-business", a rapporté le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Dans une note rendue publique le même jour, la diplomatie sénégalaise affirme que les deux ministres en charge des Affaires étrangères ont réaffirmé la volonté des deux pays de consolider davantage leurs liens d'amitié et de coopération.

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Cheikh Niang avait auparavant rencontré la présidente du Comité internationale de la Croix-Rouge, Mirjana Spoljaric, avec laquelle il a abordé la coopération exemplaire liant le Sénégal au CICR, selon la même source.

Elle fait savoir que les échanges "très fructueux" tenus à cette occasion ont fait apparaître une convergence de vues sur l'impératif du respect du droit international humanitaire, avec une attention particulière accordée à la protection de la vie humaine.

A la suite de l'ouverture de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a échangé avec Brendan Nelson, le président de Boeing Global, des "perspectives prometteuses" de coopération entre Air Sénégal et Boeing.

Avec le dirigeant de l'avionneur américain, également vice-président exécutif de "The Boeing Company", M. Niang a réaffirmé l'ambition du Sénégal de devenir un hub majeur du trafic aérien en Afrique.