Afrique: Eliminatoires CAN 2027 - La campagne débute jeudi, plusieurs chocs en vue

Dakar — Quarante huit équipes sont en lice pour débuter jeudi la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027 qui offre déjà des affiches alléchantes lors de ses deux premières journées, comme celle qui oppose la Côte d'Ivoire au Ghana.

Le derby ouest-africaine entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, le duel Maroc-Gabon et les chocs entre l'Egypte et l'Angola et l'Algérie contre la Zambie figurent parmi les principales affiches lors deux premières journées.

Huit rencontres sont prévues jeudi, tandis que 14 autres matches sont programmés vendredi.

Champions d'Afrique en titre, les Lions du Sénégal vont démarrer les éliminatoires par un déplacement à Maputo pour affronter les Mambas de Mozambique.

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Vendredi, un derby de la Zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football va opposer les Aigles du Mali aux Requins Bleu du Cap Vert, auteurs d'une prestation honorable en terre américaine lors de la Coupe du monde.

La première journée s'achèvera samedi avec les deux rencontres du Groupe D. L'Afrique du Sud recevra la Guinée, tandis que le Kenya, co-hôte, sera opposé à l'Érythrée.

La CAN 2027 va se dérouler du 19 juin au 17 juillet 2027 dans trois pays : le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.

Les 48 équipes engagées ont été réparties en 12 groupes de quatre, avec des éliminatoires disputés sur six journées.

Les deux premières équipes de chaque groupe décrocheront leur qualification, à l'exception des Groupes D, H et L.

Dans ces poules, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie sont automatiquement qualifiés en tant que pays hôtes. Seule l'équipe la mieux classée derrière le pays hôte concerné accédera donc à la phase finale.

Après les deux premières journées, la campagne reprendra du 9 au 17 novembre, avant les deux dernières journées, prévues du 22 au 30 mars 2027.

-Programme de la 1re journée :

Jeudi :

Groupe G : Namibie - Congo, 13h00

Groupe E : RD Congo - Guinée équatoriale, 16h00

Groupe F : Mauritanie - République centrafricaine, 16h00

Groupe H : Libye - Botswana, 16h00

Groupe C : Côte d'Ivoire - Ghana, 19h00

Groupe E : Sierra Leone - Zimbabwe, 19h00

Groupe G : Cameroun - Comores, 19h00

Groupe H : Tunisie - Ouganda, 19h00

-Vendredi :

Groupe A : Niger - Lesotho, 15h00

Groupe B : Malawi - Soudan du Sud, 16h00

Groupe C : Gambie - Somalie, 16h00

Groupe I : Togo - Burundi, 16h00

Groupe J : Soudan - Éthiopie, 16h00

Groupe K : Rwanda - Liberia, 16h00

Groupe L : Nigeria - Madagascar, 16h00

Groupe A :Maroc - Gabon, 19h00

Groupe B : Égypte - Angola, 19h00

Groupe F : Burkina Faso - Bénin, 19h00

Groupe I : Algérie - Zambie, 19h00

Groupe J : Sénégal - Mozambique, 19h00

Groupe K : Mali - Cap-Vert, 19h00

-Samedi :