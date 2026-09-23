Afrique: Un trio libyen au sifflet de Sénégal-Mozambique

22 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Un trio libyen va officier vendredi lors de la rencontre entre les Lions et les Mambas de la Mozambiq prévue au stade national de Zimpeto (Maputo), pour le compte de la première journée des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations (CAN)2027.

Mutaz A. Ibrahim va diriger la partie dont le coup d'envoi prévu à 15h00, heure locale, 13h00 GMT.

Il sera assisté par deux de ses compatriotes: Alayat Munji et Ahamed Alteer. Elmabrouk Muhammad, un autre libyen, va officier comme quatrième arbitre.

Le togolais Kodjo Dobou et le burundaise Mfubusa Bernard seront, respectivement, commissaire de la rencontre et assesseur des arbitres.

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