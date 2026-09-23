Algérie: Examen du partenariat et de la coopération avec une délégation économique allemande

ALGER — Une délégation économique allemande comprenant des représentants de dix sociétés a visité, mardi, l'Algerian Desalination Company (ADC), filiale du groupe Sonatrach, pour examiner les possibilités et perspectives de partenariat et de développement de la coopération dans le domaine du dessalement de l'eau de mer entre les deux parties, indique un communiqué de l'entreprise algérienne.

Lors de cette visite, en présence du PDG d'ADC, Lahcen Bada, la délégation constituée de responsables et de représentants de grandes sociétés allemandes et de représentants du Gouvernement fédéral, a suivi un exposé détaillé sur l'expérience de l'entreprise algérienne, les différentes phases de l'évolution du secteur du dessalement de l'eau de mer, les projets réalisés et les perspectives d'avenir du programme national dans le domaine du dessalement, précise le communiqué.

De son côté, la délégation allemande a passé en revue les spécialités des sociétés présentes et les possibilités de partenariat avec la partie algérienne, notamment dans les domaines de la technologie, des équipements, des services et des solutions spécialisées dans l'industrie du dessalement.

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La visite reflète "l'intérêt croissant pour l'expertise algérienne dans le domaine du dessalement de l'eau de mer, dans le sillage des progrès que connaît le secteur et de l'expansion des capacités de l'Algérie dans ce domaine aux niveaux régional et international", conclut le communiqué.