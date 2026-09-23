Algérie: Sid Ahmed Agoumi inhumé au cimetière d'El Kettar à Alger

ALGER — Le grand artiste Ahmed Meziane, connu sous le nom de scène Sid Ahmed Agoumi, a été inhumé, mardi après-midi, au cimetière d'El Kettar à Alger, en présence de hauts responsables de l'Etat, de personnalités nationales et de figures du monde de l'art et de la culture, ainsi que de nombreux admirateurs.

Auparavant, un dernier hommage a été rendu au défunt-artiste, drapé de l'emblème national, au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, en présence notamment du conseiller auprès du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, M. Kamel Sidi Said, du conseiller auprès du président de la République chargé des Affaires diplomatiques, M. Amar Abba, de la ministre de la Culture et des Arts, Mme Malika Bendouda, du ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani et du ministre wali d'Alger, M. Mohamed Abdenour Rabehi, ainsi que de nombreux artistes et responsables d'institutions culturelles, issus notamment du théâtre, du cinéma et de la télévision.

La ministre de la Culture et des Arts a exprimé sa profonde tristesse suite à la disparition du "grand artiste" Sid Ahmed Agoumi, après "une vie consacrée à la création, marquée par une présence exceptionnelle et un génie artistique hors pair".

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Mme Bendouda a souligné que sa disparition constituait "une perte pour la scène artistique algérienne, le cinéma, le théâtre et la fiction", ajoutant qu'il avait interprété avec un "talent remarquable tous les rôles qui lui avaient été confiés" et qu'il avait rendus dans un "esprit profondément algérien".

De son côté, le ministre de la Communication a mis en avant les "qualités et les mérites" du défunt, estimant qu'avec sa disparition, l'Algérie a perdu "une icône artistique qui a interprété tous les rôles avec un grand professionnalisme".

M. Bouslimani a ajouté que Sid Ahmed Agoumi était "un artiste de dimension internationale" et qu'il restera "immortel grâce à ses oeuvres artistiques et théâtrales".

Plusieurs compagnons de route et jeunes comédiens ont accompagné la dépouille de Sid Ahmed Agoumi jusqu'à sa dernière demeure au cimetière d'El Kettar. Parmi eux figuraient notamment Djaffar Gacem, Abdelnour Chelouche, Mustapha Ayad, Lakhdar Boukhers, Hassen Kechache, Yasmine Ammari, Souhila Maalem, Bahia Rachedi et Fadhéla Hachmaoui, entre autres.

Les nombreux artistes présents ont unanimement salué "le charisme et la présence" du défunt artiste, sa "carrière singulière et prolifique", ainsi que ses "qualités humaines", affirmant qu'ils "garderont de lui l'image d'un artiste accompli et d'un modèle pour l'ensemble des artistes algériens".

Sid Ahmed Agoumi est décédé dimanche à l'âge de 86 ans.