Algérie: Le pays présente pour la première fois à la WorldSkills International à Shanghai

22 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'Algérie marque sa présence pour la première fois à la WorldSkills International (Olympiades des métiers), dont la 48e édition s'est ouverte, mardi à Shanghai (Chine), en présence de la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Nacima Arhab, indique un communiqué du ministère.

L'Algérie est présente à cette manifestation mondiale, qui se poursuivra jusqu'à lundi prochain, à travers la participation des jeunes Akram Hazir, dans la spécialité "Technologie automobile", et Yasser Haouas, dans la spécialité "Applications mobiles", précise la même source.

Cet événement permettra aux participants de "prendre connaissance des dernières technologies et des normes internationales adoptées dans le domaine des compétences professionnelles", tout en offrant aux jeunes algériens "l'opportunité d'échanger avec leurs homologues de différents pays et de partager leurs expertises et expériences dans plusieurs spécialités professionnelles et technologiques", ajoute le communiqué.

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En marge de cette manifestation, la ministre tiendra des rencontres avec nombre de responsables et de représentants d'organismes internationaux, afin d'"examiner les moyens de renforcer la coopération et d'échanger les expertises dans les domaines du développement des compétences et de la formation professionnelle".

La participation de l'Algérie à cette édition s'inscrit dans le cadre des efforts du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels visant à "s'ouvrir sur les expériences internationales" et à "développer les spécialités en adéquation avec les besoins du marché du travail, notamment dans les domaines liés aux nouvelles technologies", conclut le communiqué.

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