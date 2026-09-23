Congo-Kinshasa: Le Chef de l'État a décoré les joueurs de l'équipe nationale de football de la médaille de « Chevalier » dans l'Ordre National des Léopards

Ce mardi 22 septembre 2026, à la Cité de l'Union africaine, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décoré les joueurs de la sélection nationale de football « Les Léopards seniors A» et les membres de leur staff technique de la médaille de « Chevalier » dans l'Ordre National du Léopard en reconnaissance de leur parcours exceptionnel à la Coupe du Monde 2026 et de leur contribution au rayonnement du sport congolais.

Par ordonnance présidentielle, trente-et-un joueurs et huit membres du staff, incluant le ministre des Sports, ont été admis dans l'Ordre national du Léopard au grade de « Chevalier ». Cette distinction célèbre un exploit attendu depuis 52 ans.

Durant ce Mondial 2026, la RDC a marqué l'histoire en remportant son premier match dans cette compétition et en atteignant les seizièmes de finale, se classant ainsi 23e sur 48 équipes.

Au nom de ses coéquipiers, l'attaquant Yoane Wissa a remercié le Chef de l'Etat et le Gouvernement pour l'accompagnement et les conditions optimales de préparation mis à leur disposition.

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Dans son mot de circonstance, le Chef de l'Etat a rappelé le chemin parcouru depuis plus d'un demi-siècle : « Cinquante-deux ans se sont écoulés entre notre participation au Mondial de 1974 et notre retour à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Chers Léopards, vous avez réuni ces générations dans une même émotion. Ce que les uns racontaient, les autres ont enfin pu le vivre. »

Le Président de la République a également tenu à saluer le dévouement de tous les artisans de cette campagne : le sélectionneur Sébastien Desabre et son staff pour la rigueur de leur encadrement, le Ministère des Sports pour sa vision stratégique, ainsi que l'ombre efficace de la délégation officielle.

S'adressant directement aux athlètes, il a salué leur sens du devoir et leur patriotisme : «Le talent vous a ouvert des possibilités. La discipline, le sens du sacrifice et la force du collectif vous ont permis de les accomplir. Vous avez compris ce que signifie revêtir le maillot national : recevoir la confiance d'un peuple et s'en montrer digne.»

Au-delà du rectangle vert, cette participation de la RDC à la Coupe du Monde a été un puissant vecteur de cohésion sociale et politique. La ferveur a traversé les frontières, unissant les Congolais du pays à ceux de la diaspora, sans oublier les compatriotes de l'Est confrontés à l'occupation militaire d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise.

« Je pense particulièrement à nos compatriotes de l'Est éprouvés par la violence, le déplacement et la séparation des familles. Leur place est entière dans cette joie nationale », a déclaré le Chef de l'Etat.

A la fin de son discours, le Président a invité la Nation entière à s'inspirer du modèle des Léopards pour bâtir le Congo de demain. Pour lui, la gestion de cette équipe est une leçon de gouvernance et de vivre-ensemble qui doit dépasser le cadre du sport : « Nos Léopards viennent de parcours différents. Ils ont appris à unir leurs aptitudes, à se faire confiance et à répondre ensemble d'un même résultat. Leur diversité a enrichi leur jeu parce qu'une ambition commune lui a donné sa cohérence. Cette leçon nous concerne tous. »