Tunisie: La TAP présente son patrimoine et ses nouveaux produits au Festival arabe de la radio et de la télévision

Tunis — L'Agence Tunis Afrique Presse (TAP) participe à l'exposition de l'Union de radiodiffusion des États arabes (ASBU) sur la technologie et les équipements, organisée à Yasmine Hammamet en marge de la 26e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision.

À cette occasion, le président-directeur général de la TAP, Najeh Missaoui, a souligné que la participation de l'agence, pour la troisième fois consécutive, à cette manifestation traduit sa volonté d'être présente et de faire connaître ses produits, fruit de plusieurs décennies d'activité.

Il a notamment mis en avant les importantes archives photographiques de l'agence ainsi que ses dépêches, outre son nouveau portail numérique, qui marque son entrée de plain-pied dans l'ère numérique à travers la production de vidéos et de contenus numériques.

La participation de la TAP à cette exposition permet également de mettre en lumière la richesse de son patrimoine audiovisuel et l'évolution de ses moyens de production et de diffusion.

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Dans ce contexte, Najeh Missaoui a indiqué que l'agence présente un échantillon de son fonds photographique, qui compte aujourd'hui plus de 2,5 millions de clichés, ainsi que des vidéos diffusées sur ses différents supports de communication numériques.

Le pavillon de la TAP propose également aux visiteurs de découvrir certains équipements utilisés par les journalistes et techniciens de l'agence lors de sa création en 1961, offrant ainsi un aperçu de l'évolution de l'institution, depuis la diffusion de sa première dépêche jusqu'à l'ère numérique actuelle.

Le PDG de la TAP a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance à l'ASBU pour permettre chaque année à l'agence de participer à cette manifestation et de présenter ses produits et services au sein d'un espace qui lui est consacré.

Il a également salué les efforts déployés par les équipes de l'agence pour préserver le rayonnement de cette institution aux niveaux national, régional et international, soulignant que la TAP continue d'assumer sa mission nationale à travers la production et la diffusion d'informations dans les trois langues.

L'agence développe parallèlement son activité dans le domaine de la production de contenus, notamment à travers un studio de télévision numérique doté d'équipements de tournage modernes et répondant aux dernières normes techniques.

Cette évolution s'inscrit dans une démarche visant à assurer une complémentarité entre l'activité commerciale de l'agence et sa mission éditoriale, à travers les services et contenus qu'elle propose à ses abonnés.

La participation de la TAP met également en avant ses efforts en faveur de l'adoption des énergies propres, notamment à travers l'installation d'une station photovoltaïque, dans le cadre de sa démarche visant à accéder au statut d'entreprise verte.

Lors de sa visite au pavillon de la TAP, le ministre du Tourisme, Sofien Tekaya, accompagné du directeur général de l'Union des radios des pays arabes (ASBU), Abdelrahim Souleimen, et du président de l'Union, Mohamed Bin Fahd Al-Harethi, a pris connaissance d'un échantillon des produits de l'agence ainsi que de ses nouveaux concepts dans les domaines de la numérisation des archives et du recours aux énergies alternatives.

Le ministre a, à cette occasion, salué le rôle de la TAP dans la diffusion d'une information précise et objective, en tant qu'institution nationale.

Il a également mis en avant les programmes et initiatives médiatiques et promotionnels menés par la TAP pour faire connaître la Tunisie, ses atouts et la diversité de son offre touristique.

Il a souligné, à ce propos, l'importance du rôle de l'agence dans la valorisation des différentes spécificités de la destination tunisienne ainsi que dans la promotion des manifestations et événements liés au tourisme et à l'artisanat.

Cette exposition constitue également une occasion pour les visiteurs, les créateurs de contenus et les professionnels du secteur de découvrir les produits et projets de la TAP, notamment ceux liés à la préservation et à la numérisation de ses archives.

L'exposition réunit des entreprises technologiques, des fabricants d'équipements radiophoniques et télévisuels, des opérateurs de satellites, des chaînes de télévision, des sociétés spécialisées dans la production et la distribution de contenus ainsi que des organismes de radio et de télévision.

S'étendant sur une superficie de 1 500 mètres carrés, l'exposition accueille 85 exposants représentant différents continents, répartis sur 110 stands.