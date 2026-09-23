Congo-Kinshasa: Entrepreneuriat des jeunes - Me Belinda Luntadila accompagne la vision présidentielle à travers EDUCONNECT

L'entrepreneuriat des jeunes prend une nouvelle dimension en République Démocratique du Congo avec la création d'un nouvel espace numérique dédié à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Portée par EDUCONNECT, sous la coordination de Me Verlette Mumpasi, cette initiative entend créer un cadre favorable aux échanges de compétences, au partage d'opportunités et au développement de projets entrepreneuriaux.

L'initiative intervient dans un contexte où le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, place la jeunesse au coeur de la transformation économique du pays. Sa vision accorde une place importante à l'entrepreneuriat comme moyen de favoriser l'autonomisation des jeunes, la création d'emplois et l'émergence d'un secteur privé congolais plus dynamique.

Cette orientation trouve un prolongement concret à travers des initiatives destinées à rapprocher les jeunes des mécanismes de formation, d'accompagnement, de formalisation et d'accès aux opportunités.

C'est dans cette dynamique que Me Belinda Luntadila, Directrice Générale Adjointe de l'APROCM : Agence pour la Promotion des Classes Moyennes Congolaises, a participé à l'ouverture du nouvel espace d'EDUCONNECT et procédé à la coupure symbolique du ruban.

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Par ce geste, la DGA de l'APROCM entend traduire son soutien à une initiative qui vise à renforcer les capacités des jeunes et à favoriser leur intégration dans l'écosystème entrepreneurial.

Prenant la parole à cette occasion, Me Belinda Luntadila a souligné l'importance de cette dynamique :

« C'est dans cette dynamique qu'en ma qualité de Directrice Générale Adjointe de l'APROCM, j'ai eu le privilège d'accompagner cette noble initiative de la structure EDUCONNECT HUB, qui ouvre la porte à tout jeune ou tout entrepreneur désireux de renforcer ses capacités. »

Elle a également rappelé l'appel du Chef de l'État à la jeunesse congolaise :

« Le Président de la République, le Chef de l'État appelle tous les jeunes, tous les Congolais à développer cet esprit de créativité, d'entrepreneuriat. »

Pour Me Belinda Luntadila, l'intérêt d'un tel espace réside notamment dans sa capacité à offrir aux jeunes un environnement d'échange, de partage d'expériences et d'opportunités.

« Cet espace offre aux jeunes l'accompagnement nécessaire pour se promouvoir en entreprises viables, pour une jeunesse autonome et créatrice d'emplois », a-t-elle souligné.

Coordonnée par Me Verlette Mumpasi, EDUCONNECT entend désormais renforcer son action et sollicite l'appui des autorités compétentes afin d'étendre son accompagnement.

L'objectif est de permettre à davantage de jeunes de passer de l'idée au projet, du projet à l'entreprise et, à terme, de devenir eux-mêmes créateurs d'emplois.

À travers cette initiative, la vision présidentielle en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes rencontre ainsi une action concrète de terrain, avec l'ambition de contribuer à l'émergence d'une jeunesse congolaise plus autonome, créative et actrice de la transformation économique de la RDC.