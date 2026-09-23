Congo-Kinshasa: Pour leur parcours héroïque au Mondial 2026 - Félix Tshisekedi félicite et honore les Léopards !

A la Cité de l'Union africaine, hier, mardi 22 septembre 2026, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, a rendu un hommage solennel aux Léopards seniors A, ainsi qu'à leur staff technique, pour leur parcours exceptionnel à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Une cérémonie marquée par la reconnaissance de la Nation envers une équipe qui a réussi à raviver la ferveur footballistique et à réunir les Congolais autour d'un même élan de fierté nationale.

Au total, trente-et-un joueurs et huit membres du staff, parmi lesquels le ministre des Sports, ont été élevés au grade de « Chevalier » dans l'Ordre National du Léopard. À travers cette distinction, la République démocratique du Congo a voulu saluer non seulement les performances réalisées sur la scène mondiale, mais aussi la portée symbolique de ce retour des Léopards à la Coupe du Monde, après plusieurs décennies d'absence.

Dans son adresse, le Chef de l'État a particulièrement insisté sur la dimension historique de cette qualification. « Cinquante-deux ans se sont écoulés entre notre participation au Mondial de 1974 et notre retour à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Chers Léopards, vous avez réuni ces générations dans une même émotion », a déclaré Félix Tshisekedi. Cette participation au Mondial a, en effet, suscité une immense ferveur à travers le pays et au sein de la diaspora congolaise.

Pour le Président de la République, cette joie collective a également permis d'associer les Congolais de toutes les régions, y compris ceux de l'Est du pays, confrontés aux violences, aux déplacements et à la séparation des familles. « Leur place est entière dans cette joie nationale », a souligné le Chef de l'État, mettant ainsi en avant la dimension rassembleuse de cette aventure sportive.

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Au-delà du résultat sportif, Félix Tshisekedi a également voulu tirer une leçon du parcours des Léopards. Il a appelé la Nation à s'inspirer de l'esprit collectif qui a animé l'équipe, estimant que la diversité des profils et des parcours peut constituer une force lorsqu'elle est mise au service d'une ambition commune. « Nos Léopards viennent de parcours différents. Ils ont appris à unir leurs aptitudes. Leur diversité a enrichi leur jeu parce qu'une ambition commune lui a donné sa cohérence. Cette leçon nous concerne tous », a déclaré le Président de la République.

Prenant la parole au nom de ses coéquipiers, l'attaquant Yoane Wissa a, pour sa part, exprimé sa gratitude au Chef de l'État et au Gouvernement. Il a chaleureusement remercié les autorités congolaises pour les conditions de préparation mises à la disposition de l'équipe, permettant aux joueurs d'aborder cette échéance mondiale dans des conditions jugées optimales.

Cette cérémonie de décoration vient ainsi consacrer un parcours qui aura marqué une nouvelle page de l'histoire du football congolais. Au-delà des distinctions individuelles, les Léopards ont été célébrés comme le symbole d'une aventure collective ayant permis à tout un pays de vibrer à l'unisson autour de ses couleurs nationales.