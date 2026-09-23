Afrique: Forum de l'Initiative « Main dans la Main » - Le pays prépare son offensive à Rome

Une délégation ivoirienne de 17 membres, conduite par le ministre Bruno Koné, prendra part au Forum de l'Initiative Main dans la Main, prévu du 11 au 16 octobre 2026 à Rome. En amont, les autorités renforcent la préparation des présentations consacrées aux potentialités et aux opportunités d'investissement du pays.

La Côte d'Ivoire entend arriver bien préparée à Rome. Du 11 au 16 octobre 2026, le pays participera au Forum de l'Initiative « Main dans la Main », une rencontre portée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), sous l'impulsion de son Directeur général.

Pour ce rendez-vous consacré notamment aux investissements et aux partenariats en faveur du développement agricole et rural, Abidjan mobilise une délégation de 17 membres. Celle-ci sera conduite par Bruno Koné, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières. À ses côtés sont notamment annoncés Souleymane Diarrassouba, ministre du Plan et du Développement, et Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle.

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Mais avant Rome, place à la préparation. Des rencontres sont engagées avec les différents membres de la délégation ministérielle afin de permettre une meilleure appropriation des enjeux du Forum et de préciser les messages que la Côte d'Ivoire entend porter devant les investisseurs et partenaires internationaux.

Préparer les arguments

Première étape de cette démarche : une rencontre avec Bruno Koné. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières s'est félicité de cette initiative préparatoire, qui doit permettre d'affiner les différentes présentations attendues à Rome.

L'objectif est de mettre en cohérence les potentialités du pays avec les projets susceptibles d'intéresser les investisseurs. Agriculture, développement rural, emploi, protection sociale ou encore planification du développement constituent autant de domaines à mettre en perspective dans les échanges prévus lors du Forum.

La démarche vise également à mieux documenter les opportunités et à préparer les réponses aux attentes des partenaires potentiels. Il s'agit, pour la délégation ivoirienne, de disposer d'éléments suffisamment précis pour présenter les projets, leurs perspectives et les conditions de leur réalisation.

Rendez-vous avec les investisseurs

À Rome, la Côte d'Ivoire cherchera ainsi à donner une visibilité accrue à ses atouts et à ses projets. La participation au Forum « Main dans la Main » constitue, pour les autorités ivoiriennes, une occasion de renforcer le dialogue avec des investisseurs internationaux et d'explorer de nouvelles possibilités de partenariat.

L'enjeu dépasse donc la seule présence à un rendez-vous international. Il s'agit de transformer cette tribune en espace de présentation, d'échanges et de mise en relation autour des opportunités offertes par le pays.

À quelques semaines de l'ouverture du Forum, Abidjan mise ainsi sur la préparation en amont. Une manière de mieux affûter ses arguments avant de se retrouver, à Rome, face aux investisseurs et aux partenaires internationaux.