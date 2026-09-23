Cote d'Ivoire: Education nationale/Protection du droit à l'image - Enseignants et encadreurs invités à recourir aux parents

22 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le directeur des écoles, lycées et collèges (Delc), Zamblé BI Zamblé Germain, au ministère de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, rappelle à l'ensemble des personnels enseignants et d'encadrement que l'image d'un élève ne peut être captée, utilisée, publiée ou diffusée à des fins personnelles ou sur les réseaux sociaux sans l'accord des parents.

« Si l'utilisation des outils numériques peut contribuer à la valorisation des activités pédagogiques et à la communication autour de la vie scolaire, elle ne saurait toutefois s'exercer au mépris des droits fondamentaux des élèves, particulièrement de leur droit au respect de leur image et de leur vie privée », a-t-il expliqué, dans un communiqué datant du mardi 22 septembre 2026.

En conséquence, il est formellement demandé à tous les personnels de s'abstenir de toute prise de vue ou diffusion de contenus permettant d'identifier des élèves lorsque les autorisations et garanties requises ne sont pas réunies.

« J'invite donc chacun à faire preuve de responsabilité, de discernement et de professionnalisme dans l'usage des outils numériques et des réseaux sociaux », a-t-il insisté.

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