Ile Maurice: Les enquêteurs remontent la piste de l'argent

Hier, les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC) ont commencé à recueillir les explications de la personne qui aurait participé à la remise d'une importante somme d'argent dans le cadre de l'affaire Mamodally J., plus connu comme «Zulu».

Cette audition devrait permettre aux enquêteurs de vérifier les éléments contenus dans une vidéo remise à la FCC par l'activiste Bruneau Laurette et de déterminer si une somme qui aurait été réunie pour obtenir la libération du suspect a effectivement été collectée et remise. La question centrale pour les enquêteurs est désormais de retracer le parcours de l'argent. La personne entendue devra notamment expliquer qui a réuni les fonds, auprès de qui, dans quelles circonstances et pour quelle raison.

Les enquêteurs chercheront également à établir le montant exact qui aurait été rassemblé. Une somme de Rs 2,5 millions serait évoquée dans le cadre des vérifications en cours. L'enquête devra ensuite confronter cette version aux images fournies à la FCC.

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Les enquêteurs devront identifier les personnes apparaissant dans la vidéo, établir le lieu et la date des faits et déterminer ce qui s'est exactement passé lors de la remise présumée du sac contenant l'argent. La personne entendue pourrait également être questionnée sur l'identité de ceux qui auraient sollicité l'argent, les éventuelles rencontres avec les policiers concernés et les échanges intervenus avant et après la remise présumée des fonds.

Où serait passé l'argent ?

Un autre volet essentiel consistera à déterminer si la somme évoquée a réellement existé sous la forme décrite, à établir comment l'argent a été réuni, s'il a été retiré d'un compte bancaire, conservé en espèces ou obtenu auprès de plusieurs personnes.

Les enquêteurs devront ensuite confronter ces éléments aux déclarations des autres protagonistes et aux éventuelles traces financières ou communications téléphoniques susceptibles de corroborer les faits. L'objectif, à ce stade, n'est donc pas seulement de déterminer si une vidéo montre une remise d'argent, mais de savoir si cette remise était liée à une intervention présumée en faveur de «Zulu» et si elle avait pour contrepartie sa libération.

La plainte de Bruneau Laurette porte sur deux policiers de l'ancienne Special Striking Team, un sergent et un constable. Selon les informations communiquées à la FCC, ils auraient rencontré des proches du suspect sur le parking d'un centre commercial à Saint-Pierre en 2024. La somme de Rs 2,5 millions avait alors été évoquée dans la plainte initiale. Le suspect avait été arrêté le 20 mars 2024 dans le cadre de l'affaire d'un colis de drogue dont la valeur marchande était estimée à Rs 6,2 millions, avant d'obtenir la liberté conditionnelle le 18 avril 2024.

Les auditions engagées hier constituent ainsi une première étape pour déterminer si les images et les témoignages peuvent être corroborés par des éléments matériels.