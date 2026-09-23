Afrique: 81e AG de l'ONU - Tunis et Bruxelles misent sur la jeunesse et la coopération

Tunis — Le ministre des affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, et son homologue belge Maxime Prévot ont affirmé, mardi, à New York, l'importance de réactiver le programme de mobilité pour l'apprentissage au profit des jeunes (Learning Mobility Scheme).

Ce dispositif offre aux diplômés tunisiens des opportunités de formation et de stages au sein d'institutions belges, renforçant ainsi leur insertion sur le marché du travail.

La rencontre s'est tenue en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, selon un communiqué du département des affaires étrangères.

Les deux ministres ont salué la dynamique positive des relations bilatérales, en particulier à l'occasion du 70e anniversaire des relations diplomatiques tuniso-belges, marqué par un rythme soutenu de contacts politiques et de manifestations économiques dans les deux pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de cet entretien, Nafti a fait part de sa reconnaissance pour le soutien belge aux projets de développement dans les secteurs de la pêche côtière et du tourisme agricole durable, formulant le souhait d'élargir cette coopération pour booster l'emploi des jeunes.

La question migratoire a également été à l'ordre du jour. A ce titre , la partie tunisienne a mis l'accent sur la la nécessité d'activer les différents volets du mémorandum d'entente de 2018, notamment, ceux liés au développement solidaire et à la migration circulaire.

Les deux parties ont également réaffirmé leur volonté de renforcer la concertation autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun, plaidant pour un partenariat tuniso-européen plus équilibré face aux évolutions géopolitiques que connaît le monde d'aujourd'hui.

Le chef de la diplomatie tunisienne, Mohamed Ali Nafti, conduit la délégation tunisienne à la 81e session de l'Assemblée générale, qui se tient du 22 au 29 septembre 2026 à New York. Il y défendra la position de Tunis lors du débat général et présidera la réunion de coordination des ministres arabes des affaires étrangères.