Tunisie: Nafti à New York - Investissement, climat et coopération africaine au menu des entretiens bilatéraux

23 Septembre 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par MHA

Tunis — Le ministre des affaires étrangères Mohamed Ali Nafti a tenu, mardi à New York, des entretiens avec son homologue néerlandais Tom Brindsen et le ministre sénégalais Cheikh Niang, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Selon un communiqué du département, l'entretien avec la partie néerlandaise a permis de passer en revue les relations bilatérales et de saluer la dynamique positive que connaît les relations de coopération entre les deux pays, tout particulièrement, dans les domaines de l'environnement et de la protection du littoral tunisien.

Les deux ministres ont réaffirmé leur volonté d'approfondir ce partenariat à travers l'intensification des visites, le renforcement de la concertation politique et l'élargissement des domaines de coopération.

Ils ont également exploré de nouveaux créneaux dans les secteurs de l'agriculture, de la gestion de l'eau, du développement durable et de la lutte contre les changements climatiques, mettant l'accent sur la nécessité d'accroître les investissements néerlandais en Tunisie.

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Les deux parties ont également évoqué les relations tuniso-européennes, plaidant pour un partenariat plus équilibré et équitable, en phase avec les mutations économiques et géopolitiques actuelles.

Lors de son entretien avec son homologue sénégalais, Cheikh Niang, les discussions ont porté sur les prochaines échéances bilatérales, dont notamment, la 9e session de la Commission mixte tuniso-sénégalaise, prévue à Tunis fin 2026 ainsi que la participation du Sénégal comme invité d'honneur au Salon international de l'investissement agricole et technologique, attendu fin octobre à Tunis, selon un second communiqué du ministère.

Les deux ministres ont en outre salué la profondeur des relations historiques et le niveau de coopération dans les domaines économique, commercial, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle.

Dans ce contexte, ils ont convenu de renforcer ce partenariat dans des secteurs porteurs, tels que la transformation numérique, l'intelligence artificielle, le tourisme de santé, l'agriculture, l'agroalimentaire et les assurances.

Le Sénégal étant le deuxième partenaire économique de la Tunisie en Afrique de l'Ouest, les deux parties ont insisté sur la nécessité d'élargir les champs de la coopération et de renforcer la coordination au sein du groupe africain face aux défis du continent.

Mohamed Ali Nafti conduit la délégation tunisienne aux travaux de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale, qui se tient à New York du 22 au 29 septembre 2026.

Il y prononcera la déclaration de la Tunisie lors du débat général et présidera la réunion de coordination des ministres arabes des affaires étrangères.

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