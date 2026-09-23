Cameroun: Idriss Carlos Kameni, nouvel entraîneur des gardiens de l'équipe nationale d'Haïti

23 Septembre 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Léandre Ndzié

L'ancien gardien de but camerounais Idriss Carlos Kameni entame une nouvelle étape dans sa carrière d'entraîneur. L'ex-international camerounais a été nommé entraîneur des gardiens de but de l'équipe nationale de Haïti.

Cette nouvelle responsabilité n'est pas une première pour le Camerounais. Carlos Kameni avait déjà occupé la fonction d'entraîneur des gardiens de la sélection nationale du Cameroun sous la direction de Marc Brys.

Une expérience qui lui avait permis de faire ses premiers pas dans l'encadrement technique des Lions indomptables, après une longue carrière au plus haut niveau.

Ancien gardien emblématique du Cameroun, Kameni a notamment évolué dans plusieurs clubs européens et participé à de nombreuses compétitions internationales avec les Lions indomptables. Fort de ce vécu, il poursuit désormais sa reconversion dans le métier d'entraîneur.

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Avec la sélection haïtienne, sa mission consistera notamment à encadrer les gardiens, à renforcer leur préparation technique et tactique et à mettre son expérience du haut niveau au service du collectif.

Cette nomination constitue ainsi une nouvelle étape dans la carrière de l'ancien portier camerounais, qui passe progressivement de l'autre côté de la ligne de touche.

Après le Cameroun, Carlos Kameni va désormais mettre son expertise au service de la sélection nationale haïtienne.

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