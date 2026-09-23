Madagascar: Toliara II - Une tentative de vente d'enfant albinos déjouée

23 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mirana Ihariliva

Albert n'a que deux ans. Il habite avec ses parents à Ankililoaka, une commune située dans le district de Toliara II, région Atsimo-Andrefana. Pour leur protection, les individus et les familles ayant des enfants atteints d'albinisme dorment la nuit à la gendarmerie d'Ankililoaka. Le jour, ils sortent afin que les parents puissent travailler et trouver de quoi vivre.

Profitant de cette sortie en journée, le 16 septembre dernier, des individus ont piégé les parents d'Albert pour tenter d'enlever leur enfant. Un homme aurait ainsi surveillé les déplacements des parents sortis avec l'enfant. Un deuxième individu aurait informé un autre complice de l'itinéraire de la petite famille, celui-ci devant mettre en oeuvre le dispositif pour enlever l'enfant.

Le lendemain, un intermédiaire aurait cherché à négocier avec des « patrons» pour vendre l'enfant. « Des sources locales nous ont contactés, signalant que des individus s'apprêtaient à vendre un enfant albinos à Ankililoaka. Nous avons alors demandé la conduite à tenir face à ce cas au procureur près le tribunal de première instance de Toliara, qui nous a autorisés à nous saisir de l'affaire. Le 17 septembre, nous avons piégé ces individus et nous en avons arrêté cinq dans un endroit non loin de la commune d'Ankililoaka. L'enfant était déjà avec eux », explique Crusoé Ralaitsivery, adjoint au commissaire central de police de Toliara.

Les cinq individus sont placés en détention à Toliara dans l'attente de leur procès. L'enfant est retourné à Ankililoaka avec ses parents. Le ou les « patrons » qui auraient cherché à acheter l'enfant ne sont pas encore identifiés.

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Décapitée

Un cas similaire avait secoué Toliara au mois de juin de cette année, lorsque la petite Landricia, enfant atteinte d'albinisme âgée d'un an et demi, avait été enlevée puis décapitée à Antsihanaka, dans le district de Toliara II. Dix-huit individus sont actuellement détenus à Tsiafahy dans le cadre de cette affaire. Toutefois, les éventuels commanditaires de ce crime restent encore à identifier.

Le ministère de la Population et des Solidarités a mis en place un centre destiné aux personnes vulnérables, notamment celles atteintes d'albinisme, à Toliara. Le centre est actuellement en cours de réhabilitation. L'ancien bâtiment de la direction régionale de la Population à Tsimenatse, Toliara, est transformé en « centre multifonction ».

La ministre de la Population et des Solidarités, Voahanginirina Cathia Rakotoniaina, s'est rendue à Toliara le 11 septembre dernier pour signer une convention de partenariat avec une ONG locale. L'objectif est d'offrir un espace d'écoute, de formation, d'accueil et de protection aux personnes en situation de vulnérabilité, notamment aux personnes âgées et aux associations de femmes.

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