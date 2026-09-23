Madagascar: Saint-Augustin - Un poisson-lune meurt échoué

Un phénomène qui sort du lot. Un poisson-lune a été retrouvé par des pêcheurs à Saint-Augustin, sur le littoral Sud de Toliara, dimanche dernier. Le poisson, appelé également « môle », n'était plus très loin des côtes quand les pêcheurs l'ont trouvé, mais celui-ci était déjà mort. « Les pêcheurs l'ont remis sur la plage, mais le poisson-lune était déjà sans vie.

Les habitants ont été demandés d'enterrer le poisson pour éviter que d'autres le consomment, car un poisson de cette taille, qui est déjà mort, présente un grand risque d'intoxication alimentaire et aussi environnemental », a expliqué Rovestin Tovondrainy, directeur régional de la Pêche et de l'Économie bleue Atsimo Andrefana.

Le poisson-lune retrouvé mesure deux à trois mètres et peut peser jusqu'à une tonne. Cette espèce de poisson est indiquée se trouver surtout dans les eaux tropicales et tempérées, mais le voir à la surface est rare. Il se nourrit de méduses et le consommer se présente comme un risque, car les toxines se logent surtout dans sa chair. La môle s'échoue souvent sur les côtes à cause des courants marins.