Congo-Brazzaville: Distinction - Denis Sassou N'Guesso reçoit le prix spécial de la liberté de la presse

L'action du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, en faveur de la liberté de la presse a été saluée au Salon de l'information, de la communication et des médias (Sicom). Le chef de l'État a en effet reçu le prix spécial des mains du commissaire général du Sicom, Gyldas Mayela, au cours d'une audience en présence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

« Nous rendons hommage au président Denis Sassou N'Guesso, le grand artisan de la loi 08-2001 du 12 novembre 2001 qui met les journalistes dans une bulle de sécurité dans l'exercice de leur profession », a expliqué Gyldas Mayela saluant les actions et initiatives portées au plus niveau de l'État dans le secteur des médias.

Le Sicom qui s'est tenu du 17 au 19 septembre à Kintélé sur le thème « Témoigner, produire, former, innover : de la presse écrite à l'audiovisuel à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle » a permis de faire le diagnostic dans les domaines de l'information, de la communication et des médias au sens large du terme tout en formulant des recommandations en vue de refonder les cadres juridique, économique et professionnel.