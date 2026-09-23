Afrique: João Lourenço et Mark Carney discutent du renforcement de la coopération bilatérale

Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, s'est entretenu ce mardi à New York avec le Premier ministre du Canada, Mark Carney, au sujet du renforcement et de l'élargissement de la coopération bilatérale.

La rencontre, qui s'est tenue au siège des Nations Unies en marge de la participation du Chef de l'État angolais à la 81e Assemblée générale de l'ONU, a permis de faire le point sur les relations entre les deux pays.

L'Angola et le Canada entretiennent des relations diplomatiques depuis le 3 février 1978 et cherchent à élargir leur coopération dans les domaines politique, économique et du développement.

Parmi les domaines d'intérêt commun figurent la diversification de l'économie angolaise, la croissance du secteur privé, les énergies renouvelables et propres, l'agro-industrie et le renforcement des partenariats entre entreprises.

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Les deux pays identifient également des opportunités de coopération dans les secteurs de la santé et de l'éducation, ainsi que dans le commerce et l'investissement.

Sur le plan économique, le Canada a manifesté son intérêt pour soutenir le processus de diversification de l'économie angolaise et le développement durable, tandis que l'Angola cherche à accroître ses exportations de produits agricoles vers le marché canadien.

Les relations entre les deux pays englobent aussi la coopération en matière de paix et de sécurité, notamment le soutien du Canada aux processus de paix, de désarmement et de réintégration en Angola.