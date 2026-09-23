Afrique: Le Président de la République affirme qu'aucune arme n'est plus puissante que la diplomatie

Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a déclaré ce mardi à New York qu'aucune arme n'est plus puissante que la diplomatie, car les armes ne servent qu'à détruire des vies, des infrastructures, des rêves et des projets de vie.

Le Chef de l'État angolais, qui intervenait lors du Débat général de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, ouverte ce jour, a affirmé que la diplomatie est la seule arme capable d'unir, de réparer, de bâtir et de sauver des vies, des peuples, des nations et l'humanité tout entière.

Il a soutenu que ce n'est que dans le cadre des Nations Unies que l'on peut progresser vers des solutions pacifiques aux conflits qui ravagent le monde, au sein d'un système où le multilatéralisme sert de mécanisme fédérateur pour les idées, les volontés et les initiatives menant à la paix mondiale.

C'est pourquoi, a-t-il déclaré, l'Organisation des Nations Unies doit se doter des outils et des moyens adéquats pour concrétiser la devise de cette session, qui consiste à « Restaurer la confiance, gérer la transformation et faire de l'Organisation une institution qui produit des résultats pour tous ».

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« Nous sommes à la veille de la fin du mandat de l'actuel Secrétaire général et de la désignation de son successeur ; il s'agit d'une étape cruciale, car la personne choisie devra faire preuve d'indépendance, d'intégrité, de compétence et du courage nécessaire pour bâtir des consensus », a-t-il souligné.

João Lourenço a également affirmé que le prochain Secrétaire général devra défendre la Charte des Nations Unies, promouvoir la prévention des conflits, mener les réformes nécessaires et rechercher des solutions pour faire face à la crise financière de l'Organisation.

Selon le Président, les dirigeants politiques et les gouvernants d'aujourd'hui seront jugés à l'avenir sur leur capacité à substituer le dialogue à la confrontation, la coopération à la concurrence prédatrice, la solidarité à l'exclusion et la force du droit à la force des armes.

« C'est ainsi seulement que nous bâtirons un ordre international plus juste, pacifique et inclusif, capable de garantir le progrès et le bien-être de l'humanité, sans laisser personne de côté », a-t-il soutenu.

Il a réaffirmé l'engagement de l'Angola envers les Nations Unies, convaincu que c'est uniquement au sein de cette institution qu'il sera possible de préserver les acquis des dernières décennies en matière de respect du droit international.

Pour le Chef de l'État angolais, ce n'est que dans le cadre des Nations Unies que l'on peut progresser dans la recherche de solutions pacifiques aux conflits qui secouent le monde, au sein d'un système où le multilatéralisme agit comme un mécanisme fédérateur d'idées, de volontés et d'initiatives propices à la paix mondiale.