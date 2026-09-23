Angola: Le Président angolais annonce à l'ONU un monument dédié aux victimes des conflits politiques

New York (envoyé spécial) — Le Président de la République, João Lourenço, a annoncé ce mardi, aux Nations Unies, l'inauguration en octobre à Luanda d'un monument à la mémoire des victimes des conflits politiques survenus en Angola, de l'indépendance nationale jusqu'à l'avènement de la paix en avril 2002.

Cette annonce a été faite lors de son discours à la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, au cours duquel il a également évoqué le parcours historique de l'Angola, la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale, ainsi que le cinquantenaire de l'adhésion du pays à l'ONU.

Selon João Lourenço, la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale est aujourd'hui une réalité, attestée par des gestes concrets, notamment l'organisation de cérémonies de décoration des principaux leaders politiques de la lutte de libération nationale et de représentants de toutes les composantes de la société civile, dans le cadre des célébrations des 50 ans de l'indépendance nationale.

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Il a précisé que ce futur monument s'inscrit dans le processus de préservation de la mémoire des victimes des conflits politiques ayant marqué l'Angola, de la proclamation de l'indépendance nationale jusqu'à l'instauration de la paix en avril 2002.

Il a souligné que cette session de l'Assemblée générale revêt également une signification particulière pour l'Angola, puisqu'elle se tient l'année où le pays célèbre le cinquantième anniversaire de son admission en tant que membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies, intervenue en décembre 1976.

À l'époque, a rappelé le Chef de l'État angolais, l'admission de l'Angola constituait une conquête historique pour le peuple angolais, qui avait dû patienter plus de douze mois entre la proclamation de l'indépendance nationale et la reconnaissance du pays comme acteur à part entière au sein de la communauté internationale.

Cet événement s'est produit dans un contexte mondial où l'Angola a été victime de la confrontation entre les puissances mondiales, en lutte pour le contrôle de zones d'influence dans le cadre de la Guerre froide.

Tout le parcours du pays jusqu'à l'avènement de la paix en 2002 a été étroitement lié aux conflits de cette époque, lesquels ont conditionné la concrétisation des aspirations des Angolais et de leurs projets visant à bâtir une nation prospère et tournée vers le développement.

« Ces faits appartiennent au passé, mais ils nous ont légué une riche expérience et des enseignements précieux, dont nous nous sommes servis pour bâtir la paix, l'entente et la réconciliation entre tous les Angolais, ainsi que pour définir les orientations de notre politique étrangère », a-t-il déclaré.

João Lourenço a souligné que les expériences accumulées au cours de ce parcours ont servi à bâtir la paix, l'entente et la réconciliation entre les Angolais, et à définir les orientations de la politique étrangère de l'Angola.

La 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, officiellement ouverte le 8 septembre, a pour thème « Restaurer la confiance, gérer la transformation : une Organisation des Nations Unies qui produit des résultats pour tous », reflétant la pertinence du renforcement des capacités du système multilatéral pour répondre efficacement aux défis mondiaux émergents.

Elle est présidée par l'ambassadeur Khalilur Rahman, représentant permanent du Bangladesh auprès des Nations Unies, élu en juin dernier selon le principe de rotation géographique entre les groupes régionaux de l'ONU pour un mandat d'un an ayant débuté ce mois-ci.

L'Assemblée générale des Nations Unies est le principal organe délibérant, représentatif et normatif de l'ONU ; elle réunit les 193 États membres pour débattre des grandes questions de l'Agenda international et adopter des orientations politiques sur des sujets liés au maintien de la paix et de la sécurité internationales.