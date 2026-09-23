Angola: Le Président João Lourenço réaffirme l'engagement du pays en faveur de la paix

New York (Envoyé spécial) — Le Président de la République, João Lourenço, a réaffirmé ce mardi l'engagement de l'Angola à bâtir et à consolider la paix en Afrique et dans le monde, par le biais du dialogue, du rapprochement entre les parties en conflit et de la recherche de consensus.

S'exprimant lors de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, placée sous le thème « Rétablir la confiance, gérer la transformation : une Organisation des Nations Unies qui produit des résultats pour tous », le Chef de l'État a déclaré que l'Angola s'efforçait d'apporter sa contribution à l'édification et à la consolidation de la paix en Afrique et dans le monde.

João Lourenço a toutefois estimé que le contexte international actuel ne reflétait en rien les aspirations des peuples à l'harmonie et à l'entente entre les nations.

Parmi les contributions de l'Angola à la paix, il a souligné la tenue récente, à Luanda, de la 21e Conférence extraordinaire de l'Union africaine sur le renforcement des mécanismes de prévention et de résolution des conflits en Afrique ; une conférence qui a ouvert, selon lui, « une perspective sérieuse et sûre » pour la résolution des problèmes affectant la paix et la stabilité sur le continent africain.

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Une attention particulière a également été portée à la tenue, en juillet dernier à Luanda et en partenariat avec l'Alliance des civilisations des Nations Unies, de la troisième édition de l'« Initiative pour la paix, la fin des guerres et le respect du droit international ».

Dans ce même contexte, le chef de l'État a annoncé que l'Angola accueillerait, en octobre, le « Forum panafricain pour la culture de la paix et de la non-violence - Biennale de Luanda ».

« Mon pays prend très au sérieux son engagement en faveur de la paix, de la résolution des conflits par le dialogue, du respect des normes régissant les relations internationales et de la défense du droit international », a-t-il affirmé.

João Lourenço a souligné que l'Angola ne ménage aucun effort pour rapprocher les parties en conflit et favoriser l'émergence de consensus en Afrique.

« Nous restons disposés à consacrer notre attention et notre contribution à la résolution des conflits qui persistent sur le continent », a déclaré le Chef de l'État.

Le dirigeant angolais a affirmé que le paradigme des initiatives visant à bâtir la paix repose sur la recherche de solutions réalistes et durables, conformément au principe de « solutions africaines aux conflits en Afrique ».

À cet égard, il a appelé à la mise en oeuvre effective de la Résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations unies, laquelle doit garantir un financement prévisible, adéquat et durable des opérations de soutien à la paix menées par l'Union africaine et autorisées par le Conseil de sécurité.

« Investir dans les capacités africaines de prévention et de résolution des conflits, c'est aussi investir dans la paix et la sécurité internationales », a-t-il déclaré.

Le Président de la République a également évoqué la détérioration de la situation en matière de paix et de sécurité dans le monde, lors de cette Assemblée générale qui se tient en septembre mais qui, cette année, a lieu 25 ans après l'attentat terroriste ayant détruit les tours jumelles à New York et frappé d'autres cibles sur le sol américain.

L'acte terroriste a fait des milliers de morts et de blessés parmi les civils ; certains d'entre eux, selon João Lourenço, portent encore aujourd'hui, dans leur corps et dans leur âme, les séquelles de cette tragédie.

« Nous saisissons cette occasion pour condamner une fois de plus le terrorisme sous toutes ses formes, où qu'il se manifeste », a-t-il déclaré.

Au-delà du terrorisme, qui reste actif dans certains pays, notamment en Afrique, le Président de la République a affirmé que la situation de la paix et de la sécurité mondiales « ne cesse de se dégrader d'année en année ».

Selon João Lourenço, l'évolution de la conjoncture internationale a atteint un point où l'on constate, « avec une profonde inquiétude, que le monde a pris une direction le rapprochant dangereusement d'un embrasement mondial ».

Le Chef de l'État a ainsi réitéré la volonté de l'Angola de continuer à contribuer à l'édification de la paix, à la résolution des conflits par le dialogue, au respect des normes régissant les relations internationales et à la défense du Droit international.

La 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, officiellement ouverte le 8 septembre, a pour thème « Restaurer la confiance, gérer la transformation : une Organisation des Nations Unies qui produit des résultats pour tous », reflétant la pertinence du renforcement des capacités du système multilatéral pour répondre efficacement aux défis mondiaux émergents.

Elle est présidée par l'ambassadeur Khalilur Rahman, représentant permanent du Bangladesh auprès des Nations Unies, élu en juin dernier selon le principe de rotation géographique entre les groupes régionaux de l'ONU pour un mandat d'un an ayant débuté ce mois-ci.

L'Assemblée générale des Nations Unies est le principal organe délibérant, représentatif et normatif de l'ONU ; elle réunit les 193 États membres pour débattre des grandes questions de l'Agenda international et adopter des orientations politiques sur des sujets liés au maintien de la paix et de la sécurité internationales.