Afrique: João Lourenço appelle à nouveau à la levée de l'embargo contre Cuba

22 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par SR/ART/LUZ

New York (Envoyé spécial) — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a appelé ce mardi, aux Nations unies, à mettre fin à l'embargo contre Cuba, qu'il a qualifié d'inhumain, d'injuste et de contraire aux principes et normes du droit international.

Lors de son allocution à la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le Chef de l'État a exprimé sa préoccupation quant à la manière dont Cuba est traité depuis des décennies, victime d'un embargo qui perdure et aggrave les conditions de vie du peuple cubain.

« Nous sommes préoccupés par la manière injuste et révélatrice d'une grande insensibilité humaine -- dont Cuba est traité depuis des décennies », a déclaré João Lourenço.

Le Président de la République d'Angola a souligné que Cuba n'est pas un État terroriste et ne produit ni ne possède d'armes nucléaires, chimiques ou bactériologiques susceptibles de constituer une menace imminente ou réelle pour la sécurité nationale d'autres pays, y compris ses voisins.

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Au contraire, a-t-il ajouté, Cuba a contribué à la chute du régime raciste et ségrégationniste de l'apartheid en Afrique du Sud, condamné de manière large et unanime par la communauté internationale.

João Lourenço a rappelé que Cuba figurait parmi les signataires des Accords quadripartites de New York, conclus le 22 décembre 1988 dans le cadre du processus ayant contribué à la résolution du conflit en Afrique australe.

Le dirigeant angolais a désigné l'embargo comme le principal responsable de la situation « calamiteuse » dans laquelle se trouvent Cuba et les Cubains.

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