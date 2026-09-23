Mauritanie: La visite du président Mohamed Ould Ghazouani vivement critiquée par l'opposition

En Mauritanie, le président de la République est en déplacement depuis dimanche 20 septembre dans l'intérieur du pays, jusqu'au 26 septembre, pour inspecter les chantiers mis en place par son gouvernement. Une visite scrutée de près par l'opposition, car elle s'effectue dans un contexte de multiplication des appels à un troisième mandat du président de la République, au pouvoir depuis 2019.

Cette visite, qui a commencé dans la région de l'Adrar, dans le nord-ouest du pays, est d'abord un contact direct entre le président, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, et la population, pour s'enquérir des besoins des Mauritaniens, estime Abdallah Hormatallah, membre du parti présidentiel et conseiller ministériel :

« Le président de la République a évoqué, lors de sa visite, les crises géostratégiques dans le monde et les solutions économiques et sociales élaborées par son gouvernement pour garantir l'approvisionnement des marchés, maintenir les subventions pour maintenir le prix des hydrocarbures et stabiliser le prix des produits de consommation de base », égrène ce membre du parti présidentiel.

Selon le chef de l'État, 36 milliards d'ouguiyas (environ 780 millions d'euros) ont été mobilisés durant les six premiers mois de l'année 2026.

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« Malheureusement nous avons constaté que le président Ghazouani orchestre avec ses amis les mêmes visites que faisait Maaouiya il y a 30 ans », tranche de son côté Nouredine Mohamedou, président du parti d'opposition Mauritanie en avant. « C'est vraiment désolant et cela fait sept ans que le président fait ces visites dans le nord ou plus récemment dans l'est, mais qu'est-ce que cela a apporté aux populations ? Est-ce qu'il y a eu une émancipation ? Une diminution du chômage ? Est-ce qu'il y a eu une résolution des problèmes liés à l'eau ou à l'électricité ? La réponse est non », juge l'opposant.

Dimanche 20 septembre, le chef de l'État a réuni des milliers de personnes à Atar où il a promis l'électrification de 40 villages. Sans mentionner directement le sujet d'un potentiel troisième mandat, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani a assuré que le dialogue national ne vise pas à remettre en cause les fondements de l'État.