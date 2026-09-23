Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Claude Le Roy dévoile les ambitions pour les Diables rouges

Les Diables rouges seront reçus ce jeudi à Gaborone par la Namibie dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations qui se jouera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

À la veille du départ de l'équipe nationale pour le Botswana, Claude Le Roy a défini les ambitions du Congo pour ce match. « On doit tout faire pour aller chercher le résultat à Gaborone contre la Namibie. On sait que ça va être compliqué mais on a beaucoup travaillé sur cette équipe », a t-il déclaré lors de la conférence de presse, rappelant que certains joueurs sont encore dans l'incertitude et la mission consiste donc à les convaincre.

« Il y avait la possibilité d'avoir une équipe encore consistante mais il faudra qu'on fasse avec le groupe d'environ 25 joueurs qu'on va avoir qui sont des guerriers qui ont connu des épisodes terribles avec l'équipe nationale parce qu'il n'y a pas eu quasiment de résultats depuis plus de dix ans », a-t-il rappelé.

Selon lui ce groupe dont il a la charge ne correspond pas complétement à celui qu'il avait rêvé d'avoir mais il garde toutefois espoir qu'avec tous les éléments convaincus de jouer pour le Congo, les Diables rouges auront un bon coup à jouer.

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« La seule chose qui m'intéresse c'est de gagner à Gaborone au Botswana. Ce serait un exploit de prendre les trois points. Mais un bon résultat commence par un match nul. Par contre, on va tout faire pour gagner ce match », a t-il insisté. Et d'ajouter : « J'ai le sentiment que sur les 18 points à distribuer si on commence par un nul ce ne serait pas le résultat dont on rêve mais ce sera le début d'un résultat correct ».

Claude Le Roy qui sait à quoi s'en tenir a assuré que c'est à lui et son staff de mettre la meilleure équipe possible contre la Namibie. « Il y a des points à prendre parce qu'on veut être parmi les deux qualifiés . Il faut prendre un maximum de points parce que les quatre meilleurs troisièmes des douze groupes seront aussi qualifiés », a t-il commenté. Dans cette mission de qualification toutes les options sont bonnes à prendre.