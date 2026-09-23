Sénégal: La Senelec s'explique sur les raisons des nombreuses coupures électriques

Alors que des coupures d'électricité inhabituellement longues et fréquentes affectent depuis début septembre Dakar et le reste du Sénégal, le fournisseur d'électricité tente de rassurer ses usagers. En cause, deux pannes et la forte hausse des prix mondiaux du pétrole, mais aussi des difficultés de trésorerie.

Si, depuis 2020, la Société nationale d'électricité (Senelec) du Sénégal a commencé à produire de l'électricité à partir de gaz naturel liquéfié, sa production reste encore largement dépendante du fuel. Un produit dont le prix a bondi ces derniers mois, sous l'effet de la guerre avec l'Iran passant de 60 à 100 dollars le baril, selon la Senelec.

Des coûts supplémentaires difficiles à encaisser pour l'entreprise, alors que l'État doit à la Senelec une dette cumulée qui représente environ un tiers de son chiffre d'affaires, selon plusieurs sources.

Face à ce que la Senelec qualifie de tensions de trésorerie et de difficultés d'approvisionnement en pétrole, l'entreprise a admis pratiquer du délestage sélectif, à savoir des coupures tournantes pour réduire la consommation tout en répartissant son impact sur différentes zones.

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Consommation inattendue et incidents techniques

Ces délestages risquent de se poursuivre, assure une source proche du dossier, tant que l'État sénégalais n'aura pas réglé sa dette auprès de la Senelec.

S'ajoute à cela une consommation électrique bien plus élevée que ce qu'avait anticipé la Senelec, ainsi que deux incidents techniques : l'un sur le bateau faisant office de centrale électrique stationné au port qui a entraîné une perte de production d'environ 200 megawatts et l'autre sur la centrale située à Rufisque, en banlieue de Dakar.

Si les deux pannes devraient être réparées dans les prochains jours, la demande d'électricité, elle, restera forte pour alimenter ventilateurs et climatiseurs en cette saison particulièrement chaude et humide.