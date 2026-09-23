Sénégal: Alerte à des vents forts sur les côtes sénégalaises (ANACIM)

Dakar — L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météo (ANACIM) a émis une alerte au sujet de vents forts sur les côtes sénégalaises pour la période allant de ce mercredi à partir de 23h jusqu'à samedi, à 1 h.

Dans un bulletin spécial transmis à l'APS, l'agence signale des vents forts de secteur sud-est pouvant atteindre et dépasser 40 km/h sur la Casamance, mercredi, à partir de 23h jusqu'à vendredi, à 18h.

Sur la Petite-Côte et au large de Dakar, le phénomène est prévu à partir du jeudi, 23h, jusqu'à dimanche, à 01 heure du matin.