Afrique: Vieira et les Lions, une première très attendue

Dakar — Le nouveau sélectionneur des Lions du football, Patrick Vieira, effectue vendredi sa première sortie officielle à la tête de l'équipe nationale avec l'ambition d'impulser un renouveau et de contribuer à redorer le blason de la sélection sénégalaise, après une Coupe du monde globalement décevante.

Les Lions du Sénégal, champions d'Afrique en titre, vont démarrer les éliminatoires de l'édition 2027 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) par un déplacement à Maputo, où ils affronteront les Mambas du Mozambique.

Le Sénégal sort toutefois d'une Coupe du monde difficile qui fait que les premiers pas de Vieira seront très scrutés.

Les Lions, méconnaissables lors du Mondial 2026, n'ont pas pu franchir l'étape des 16es de finale lors de cette compétition au cours de laquelle ils ont concédé trois défaites pour une seule victoire.

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Nommé en mi-août par la Fédération sénégalaise de football (FSF) après le limogeage de Pape Thiaw, l'ancien capitaine d'Arsenal (élite anglaise) a été officiellement présenté en fin de semaine dernière.

L'ancien champion du monde et d'Europe avec les Bleus a composé sa liste avec un mélange de cadres et de jeunes joueurs pour les premières sorties de l'équipe nationale.

Avec l'absence de Sadio Mané (pépin physique) et d'Édouard Mendy (retraite internationale), Patrick Vieira a gardé des cadres comme Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Guèye afin de guider la jeune génération.

Pour sa première expérience à la tête d'une équipe nationale, Patick Vieira sera très attendu par les inconditionnels des Lions, notamment sur sa gestion du groupe et le style de jeu.

Avec un effectif constitué de jeunes talents et de cadres aguerris, l'expérience du nouveau sélectionneur devrait lui permettre de gérer comme il faut la concurrence dans tous les secteurs.

Son premier défi immédiat concerne la composition du onze de départ attendu vendredi face aux Mambas du Mozambique.

Grâce à sa solide expérience d'entraîneur acquise aux États-Unis puis en Europe, notamment à New York City FC, à la tête de Nice, Crystal Palace et Strasbourg également, Patrick Vieira devrait facilement négocier ce premier obstacle.

Deux jours après son arrivée à Maputo, il devrait disposer ce mercredi de tout son effectif pour peaufiner sa stratégie face au Mozambique.

En 2023, les Lions, alors coachés par Aliou Cissé, avaient battu à deux reprises le Mozambique aux éliminatoires de la CAN 2024.

Vendredi, le technicien franco-sénégalais, natif de Dakar, aura à coeur de rééditer cet exploit en conduisant les Lions à leur troisième victoire d'affilée face aux Mambas.