Afrique: Dakar et Washington souhaitent renforcer leur coopération dans des domaines jugés stratégiques

Le Sénégal et les Etats-Unis ont réitéré leur engagement à renforcer leur coopération dans des domaines jugés stratégiques, dont l'aéronautique, la transformation numérique et technologique, le secteur minier et la pêche, a-t-on appris de source officielle, mercredi.

Cette annonce fait suite à une audience que le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang, a accordé au Secrétaire d'État adjoint américain aux Affaires africaines, Frank Garcia, en marge des travaux de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

"La rencontre a notamment permis d'aborder plusieurs secteurs d'intérêt commun notamment les questions juridiques et judiciaires, l'aéronautique, la transformation numérique et technologique, le secteur minier et la pêche", rapportent les services du ministère sur ses plateformes numériques.

Selon la même source, les deux parties ont réitéré leur engagement à renforcer la coopération entre les deux pays dans ces domaines stratégiques.