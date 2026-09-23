Sénégal: Bounkiling - Les guides religieux invités à prier pour la stabilité du pays

23 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Sédhiou — Le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a rencontré des chefs de village et guides religieux du département de Bounkiling (sud) mardi, dans le cadre d'une "tournée de proximité" au cours de laquelle il a transmis à ses interlocuteurs un message du chef d'Etat leur demandant de prier pour la paix et la stabilité du pays.

"Nous avons tenu une rencontre avec l'ensemble des chefs de village et religieux afin de partager le message du président de la République", a-t-il déclaré.

Yankhoba Diémé a dit avoir transmis à ses interlocuteurs "le message du président Bassirou Diomaye Faye", invitant les guides religieux à prier pour la paix et la stabilité à l'occasion de la commémoration du naufrage du bateau "Le Joola", le 26 septembre prochain.

Les chefs de village et guides religieux de Bounkiling, un département de la région de Sédhiou, ont saisi cette opportunité pour exposer certaines de leurs préoccupations.

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Le curé de la paroisse de Bounkiling, Abbé Papis Malou, par exemple, a plaidé pour la construction d'une église et d'un cimetière catholique à Bounkiling.

L'imam de la grande mosquée de Bounkiling, Abdoul Khadry Soly Dramé, a lui insisté sur la nécessité de renforcer les ressources humaines et d'améliorer le fonctionnement des écoles coraniques.

Les interlocuteurs du ministre des Forces armées lui ont également exposé d'autres préoccupations liées par exemple liées au mode de paiement des indemnités des chefs de village, au manque de moyens logistiques, aux Bourses de sécurité familiale et à l'électrification rurale.

Réagissant à ces doléances, Yankhoba Diémé a notamment annoncé que 250 villages du département de Bounkiling seront électrifiés "d'ici fin 2026, ou au plus tard au premier trimestre 2027", grâce à quatre projets en cours de validation.

Il a ajouté, concernant le désenclavement, que la RN4, la Route nationale reliant Sénoba à Oumpack sera inaugurée prochainement, ajoutant que certaines pistes de production seront aussi réalisées par le Génie militaire dans le cadre de la révision du Plan Diomaye pour la Casamance.

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