Sénégal: Baye Serigne Segnane, délégué de quartier et modèle d'engagement communautaire

Kaffrine — Baye Serigne Segnane, délégué de quartier de Diamaguène Centre, dans la ville de Kaffrine (centre), concentre au plus haut point les vertus de patience et de disponibilité attachées à cette fonction. Il est devenu une figure centrale de la vie communautaire locale, au terme de nombreuses années d'engagement dans l'accompagnement des populations.

A Diamaguène Centre, l'emblématique délégué de quartier est sollicité pour tout, qu'il s'agisse de démarches administratives ou de médiation sociale.

Baye Serigne Segnane, comme l'appellent affectueusement les habitants de son quartier, est considéré désormais comme un acteur incontournable de la vie sociale et administrative du quartier qu'il administre.

Assis dans une boutique de son domicile, bonnet soigneusement ajusté sur la tête, d'une voix calme, ce chauffeur à la retraite dit avoir exercé les responsabilités de délégué de quartier bien avant son intronisation. "J'étais toujours aux côtés de Baye Cheikh Sow, l'ancien chef de quartier, qui m'a très tôt responsabilisé", a-t-il rappelé dans un entretien avec l'APS, ajoutant avoir ainsi appris les réalités de la gestion de proximité et gagné progressivement la confiance des habitants.

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Il est devenu officiellement délégué de quartier de Diamaguène Centre en 2014, après des années d'implication dans la gestion de proximité de son quartier. "J'exerce cette fonction avec responsabilité, patience, disponibilité et sens du devoir et de l'écoute", souligne-t-il.

Preuve de son aura, les différents maires qui se sont succédé à la tête de la commune de Kaffrine l'ont maintenu à son poste.

Baye Serigne Segnane, la soixantaine, garde surtout en mémoire l'évolution de Diamaguène Centre, qui compte désormais environ 600 concessions.

Il lie l'importance de ses fonctions à l'extension du quartier, un processus qui engendre toujours plus de sollicitations nécessitant un accompagnement accru des services publics et de l'administration.

Il assène, à qui veut l'entendre, sa conviction selon laquelle la gestion d'un quartier exige patience, retenue et sens élevé des responsabilités. "Un délégué de quartier doit être patient, responsable", soutient-il.

Selon ses prérogatives, il intervient pour que certaines affaires - convocations, démarches administratives, conflits de voisinage ou problèmes sociaux - ne soient pas transférées vers la police ou les tribunaux.

Au fil des années, il a pu tisser des relations de confiance avec les autorités administratives et les services publics, gouverneurs et préfets, particulièrement lors des inondations et autres événements.

"L'actuel gouverneur m'a remis son numéro privé et m'a demandé de l'appeler même à 4 heures si nous sommes confrontés à des inondations", rapporte-t-il, assurant effectuer régulièrement des démarches administratives - hôpitaux, police, gendarmerie ou encore tribunal - pour accompagner des habitants de son quartier.

Baye Serigne Segnane assiste aussi les personnes démunies ou de passage dans la ville. "Nous les nourrissons et les prenons en charge le temps de trouver une solution", révèle-t-il.

Il a ainsi aménagé deux chambres dans son domicile pour accueillir séparément les hommes et les femmes.

Aussi plaide-t-il pour que la mairie mette à la disposition des délégués de quartier un site d'accueil afin de prendre correctement en charge ces personnes.

Il considère que le délégué doit être un facilitateur et avoir les capacités nécessaires pour écouter tout le monde, afin de préserver la cohésion sociale au sein du quartier.

Malgré l'importance de leurs responsabilités, les délégués de quartier disposent de moyens limités.

Baye Serigne Segnane appelle l'État et les collectivités territoriales à renforcer l'accompagnement aux délégués de quartier, afin qu'ils puissent mieux s'acquitter de leurs missions au service des populations.