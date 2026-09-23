Afrique de l'Ouest: Matam - Le MALAO évalue les actions de prévention de l'insécurité

Le Mouvement de lutte contre les armes légères en Afrique de l'Ouest (MALAO) a évalué, mardi, à Ourossogui, les actions de prévention de l'insécurité mises en oeuvre dans la région de Matam (nord) dans le cadre du suivi du programme Formation sur les armes légères au Sénégal (FALSEN 2026).

Cette évaluation s'est déroulée à l'occasion d'un atelier régional de suivi réunissant les Forces de défense et de sécurité (FDS), des acteurs communautaires et des représentants des collectivités territoriales.

"Cet atelier fait suite aux recommandations issues d'une précédente rencontre, notamment sur la prévention de l'insécurité et la lutte contre la prolifération des armes légères", a indiqué le coordonnateur du MALAO, Youssou Badji, au terme de la rencontre.

Il a expliqué que le choix de Matam s'explique notamment par sa position frontalière avec la Mauritanie et l'importance des mouvements migratoires dans la zone, qui compte plusieurs points de passage officiels et non officiels.

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M. Badji a insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les forces de défense et de sécurité, les collectivités territoriales et les populations civiles, afin de favoriser une meilleure prévention des risques sécuritaires.

Il a également évoqué la proximité de la région avec le Mali, soulignant la nécessité, pour les populations, de disposer de capacités d'anticipation, de veille et d'observation face aux éventuelles menaces sécuritaires.

Pour le coordonnateur du MALAO, l'implication des communautés dans les dispositifs de prévention demeure un élément important des efforts visant à renforcer la sécurité dans cette partie du Sénégal.